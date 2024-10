Junge oder Mädchen? Das wünscht sich Katharina Eisenblut

Katharina Eisenblut (30) und ihr Freund Dominic Höppner erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Die ehemalige DSDS-Kandidatin ist bereits Mama des zweijährigen Emilios. Ob das ihren Wunsch bezüglich des Geschlechts ihres Kindes beeinflusst? Sie verrät es im Promiflash-Interview: "Es wäre einfach unglaublich, ein kleines Mädchen in unseren Armen zu halten. Die Vorstellung, vielleicht eine kleine Maus zu bekommen, ist wirklich etwas, das mein Herz höherschlagen lässt." Das Geschlecht hat für sie allerdings keine Priorität: "Natürlich ist das Allerwichtigste, dass unser Baby gesund ist."

Sie und ihr Partner Dominic sind schon sehr gespannt, was es am Ende wird: "Aber egal, ob Junge oder Mädchen – wir freuen uns einfach riesig auf das, was da kommt!" Vor allem vor dem Hintergrund ihrer Endometriose-Erkrankung, welche eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege erschweren kann, wird die Freude über ihr neues Baby deutlich. In einem Instagram-Post verrät sie: "Die letzten Jahre waren alles andere als einfach, und dass es jetzt auf natürlichem Weg geklappt hat, ist für uns ein kleines Wunder." Ihren Followern will sie bald verkünden, welches Geschlecht das Baby hat und die Neuigkeit mit einer Gender-Reveal-Party feiern.

Mit Dominic soll die gebürtige Augsburgerin nun auch ihr Traumhaus gefunden haben, in das die kleine Familie zusammen einziehen wird. "Es war ein riesiger Schritt für uns, aber Domi und ich wissen, dass wir unser Leben für immer miteinander verbringen wollen", teilte sie auf ihrem Social-Media-Profil. Gegenüber Promiflash schwärmte Katharina von der Beziehung zwischen dem Münchner Unternehmer und Sohn Emilio und bezeichnete Dominic als "liebevollen Familienvater". Das Familienglück scheint perfekt!

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Sohn im Februar 2023

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut im September 2024

