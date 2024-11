Mit Olli geflirtet? Emma und Umut fetzen sich im Sommerhaus

In der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars sind die Temptation Island-Bekanntheiten Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) schon durch zahlreiche Höhen und Tiefen gegangen. In der aktuellen Folge kommt es zum nächsten Eklat – diesmal zwischen den beiden. Auslöser hierfür ist, dass Emma ihren Mitstreiter Oliver Sanne (38) an der Brust berührt – für ihren Freund Umut offenbar ein absolutes No-Go, denn er konfrontiert Emma sofort eingeschnappt. "Er hat mir den Vorwurf gemacht, ich würde dem Olli absichtlich über die Brust streicheln", klagt die Influencerin im Interview und holt zum Gegenschlag aus. "Bist du unsicher? Dass du so reagierst, finde ich sehr peinlich", stellt sie ihren Freund daraufhin zur Rede.

Doch damit ist die Diskussion noch lange nicht vom Tisch. "Du willst gerade deinen eigenen Mann vorführen", unterstellt Umut der 23-Jährigen. Doch auch Emma macht ihrem Freund große Vorwürfe. "Du titulierst mich als Schlmp* damit", betont sie aggressiv mit gehobener Faust. Zur Schlafenszeit ist der Konflikt immer noch am Brodeln. "Ich möchte dich nicht in meinem Bett haben heute Nacht. Du bist peinlich. Dass du dir überhaupt darüber Gedanken machst, ist eine Blamage für unsere Beziehung", schießt die Hamburgerin weiter gegen ihren Partner. Doch diesem platzt die Geduldsschnur. "Ich packe meine Koffer, das war's", droht Umut an, bevor er sich doch noch beruhigen lässt.

Nicht nur untereinander fliegen bei Umut und Emma im Sommerhaus immer wieder die Fetzen. Das "Temptation Island"-Paar geriet auch schon mehrfach mit seinen Mitstreitern aneinander. Ganz oben auf der Liste standen dabei Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34). Die Feindschaft der beiden Pärchen ging sogar so weit, dass Rafi den ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten mit Wasser übergoss, nachdem dieser ihn als "Chihuahua" beleidigt hatte.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Umut Tekin und Emma Fernlund, Sommerhaus-Kandidaten

Anzeige Anzeige

RTL Deutschland Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

Anzeige Anzeige