Obdachlosenhilfe: Prinz William erntet Lacher für Kommentar

Prinz William (42) wurde bei seinem Besuch in einer Obdachlosenunterkunft in London laut Mirror auf charmante Weise dazu gebracht, tatkräftig mit anzupacken. Während der Dreharbeiten zu seiner neuen ITV-Dokumentation "Prinz William: We Can End Homelessness" half der Thronfolger in der Weihnachtszeit bei einer Feier in der Obdachlosen-Unterkunft "The Passage". Als er die dort beschäftigte Chefköchin Claudette und ihr Team traf, schlug William zunächst vor, sich mit den Gästen zu unterhalten, woraufhin Claudette lachend erwiderte: "Ach, du versuchst, dich vor der Arbeit zu drücken, ich beobachte dich!"

Diese humorvolle Begegnung führte dazu, dass William seinen Vorschlag überdachte und sich stattdessen bereit erklärte, beim Servieren der Getränke und dem Verteilen von Ketchup zu helfen. Später halft er auch beim Abräumen des Geschirrs. Williams Einsatz für obdachlose Menschen ist tief in seiner Vergangenheit verankert. Bereits als Kind besuchte er mit seiner mittlerweile verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana (✝36), Obdachlosenunterkünfte, was einen bleibenden Eindruck auf ihn hinterließ.

Die Dokumentation, die nun auch auf Disney+ verfügbar ist, portraitiert Williams Engagement für die Initiative "Homewards", die sich der Beendigung der Obdachlosigkeit widmet. In ausgewählten Regionen sollen maßgeschneiderte Lösungen für Obdachlosigkeit entwickelt werden, darunter in Newport, Lambeth, Belfast, Aberdeen, Sheffield sowie den drei benachbarten Städten Poole, Bournemouth und Christchurch in Dorset.

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

Getty Images Prinz William, September 2000

