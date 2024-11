Disney+ startet am 1. November neue Doku über Prinz William

Ab dem 1. November erwartet die Zuschauer von Disney+ ein besonderer Einblick in die Mission von Prinz William (42) – mit der neuen Dokumentation "Prince William: We Can End Homelessness". Die zweiteilige Serie, die das Thema Obdachlosigkeit aus einer einzigartig persönlichen Perspektive beleuchtet, folgt dem ersten Jahr des "Homewards"-Programms. In Zusammenarbeit mit der Royal Foundation und unter der Leitung des BAFTA-preisgekrönten Regisseurs Leo Burley gewährt die Reportage bisher ungesehene Einblicke in die Arbeit des Prinzen. Der Streamingdienst zeigt die Doku exklusiv für ein breites Publikum – nach ihrer Erstausstrahlung im Vereinigten Königreich.

"Prinz William: We Can End Homelessness" begleitet den Prinzen bei seinem unermüdlichen Einsatz gegen Obdachlosigkeit im Rahmen von "Homewards" – einem ehrgeizigen Fünfjahresprojekt, das in enger Zusammenarbeit mit sechs britischen Städten das Problem an der Wurzel packen will. Mit großem Engagement lässt der Prinz die Zuschauer hautnah an berührenden Begegnungen mit Betroffenen teilhaben und gewährt tiefe Einblicke in seine Motivation, inspiriert durch den Eifer seiner Mutter, Prinzessin Diana (✝36). Die Serie beleuchtet auf sehr menschliche Weise Williams Bemühungen und die Maßnahmen seines Teams – bis hin zu seiner Vision, betreuten Wohnraum auf eigenem Grund zu schaffen.

In der Dokumentation wirft Prinz William zudem einen sehr intimen Blick in seine eigene Vergangenheit. Er erinnert sich beispielsweise daran, wie seine Mutter ihn und seinen Bruder einst mit in ein Heim für Wohnungslose brachte, um ihnen die harte Realität des Lebens auf der Straße zu zeigen. "Meine Mutter nahm mich mit in die Passage, sie nahm uns beide, Harry und mich, mit dorthin", erklärt er. Wie Daily Mail berichtet, ist dies das erste Mal seit sechs Jahren, dass William den Namen seines Bruders erwähnt. Ob dies ein Zeichen der Annäherung innerhalb der königlichen Familie ist? Gerüchte über eine Versöhnung kursieren immer mal wieder – auch wenn diese bisher reine Spekulationen sind.

Getty Images Prinzessin Diana und ihre Söhne Prinz Harry und Prinz William

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

