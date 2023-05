Rührende Worte: Robert Lewandowski gratuliert seiner Tochter

Robert Lewandowskis (34) kleine Tochter wird sechs Jahre alt! Seit 2013 ist der polnische Nationalspieler nun schon mit seiner Anna (34) verheiratet. Zusammen haben die glücklichen Eheleute zwei Töchter, die 2017 und 2020 zur Welt kamen. In den sozialen Medien gewährt das Paar seinen Fans auch immer wieder Einblicke in seinen Familienalltag – so auch am Geburtstag seiner ältesten Tochter. Mit solch rührenden Worten gratuliert Robert der kleinen Klara zum Älterwerden!

"Alles Gute an die wundervollste Sechsjährige!", beginnt der Sportler seinen liebevollen Beitrag auf Instagram. "Klara, denke immer daran, dass wir für dich da sind, wir sind deine größten Fans! Hab den tollsten Geburtstag! Wir können es einfach nicht glauben, dass du schon sechs Jahre alt bist", fügt Robert seinem Text noch hinzu. Dazu teilt der stolze Papa ein Bild von sich, seiner Liebsten und dem Geburtstagskind. Darauf zu sehen sind außerdem ein Geschenk und zahlreiche rosafarbene Ballons – unter anderem auch einer in Form einer Sechs.

Erst vor wenigen Wochen kam der Familienvater gar nicht aus dem Schwärmen über seine Anna heraus. "Du bist die fürsorglichste, liebevollste Person und eine großartige Mutter für unsere Töchter", schrieb er unter einer Reihe von Bildern, die ihn und seine Ehefrau abbilden. Zudem sei die Zweifachmama Roberts Leben, seine Motivation und der Grund für alles, was er tue.

Anzeige

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski, Klara Lewandowska und Anna Lewandowska im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Anna Lewandowska und Robert Lewandowski, 2022

Anzeige

Instagram / _rl9 Anna Lewandowska und Robert Lewandowski im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de