Ekaterina Leonova bekommt Rosen von heimlichem Verehrer

Lets Dance-Tänzerin Ekaterina Leonova (37) wurde mit einer romantischen Geste überrascht: In ihrer Umkleidekabine fand sie einen Strauß von 50 roten Rosen sowie eine Karte auf der stand: "Heimlicher Verehrer". Die 37-Jährige teilte dieses besondere Ereignis mit ihren Fans auf Instagram und zeigte sich sichtlich gerührt von der geheimnisvollen Aufmerksamkeit. "Ich komme ins Zimmer und ich habe Blumen im Zimmer. Wer hat mir das geschickt?" fragt sie sich. Wer hinter dieser liebevollen Geste steckt, bleibt jedoch vorerst ein Rätsel, das sie nun zu lösen versucht.

In der Blumensprache symbolisieren rote Rosen bekanntlich Leidenschaft und Perfektion. Die Tatsache, dass Ekaterina gleich 50 dieser Blumen erhielt, wirft interessante Fragen über die Absichten des Absenders auf. Schon vor einigen Monaten erlebte Cathy Hummels (36), laut Gala, eine ähnliche Überraschung. Es bleibt also spannend, wer der mysteriöse Rosenkavalier ist und ob Ekaterina bald mehr dazu enthüllen wird. Ihre Fans spekulieren bereits eifrig über die mögliche Identität des romantischen Absenders.

Ekaterina Leonova begeistert nicht nur auf der Tanzfläche mit Talent und Charme, sondern hat sich auch in der Promi-Welt einen festen Platz erobert. Seit ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" zieht sie die Aufmerksamkeit des Publikums nachhaltig auf sich. Abseits der Scheinwerfer hat die in Russland geborene Tänzerin eine enge Verbindung zu ihrer Familie und gibt in Interviews selten Einblicke in ihr privates Leben. Auf Social Media betont sie aber, dass sie die Hoffnung, auf ihre große Liebe zu treffen, noch nicht aufgegeben hat. Da kommen die 50 Rosen ja gerade zur richtigen Zeit.

Getty Images Ekaterina Leonova, Tänzerin

Getty Images Ekaterina Leonova, Mark Keller und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

