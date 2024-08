Ekaterina Leonova gibt die Hoffnung auf die Liebe nicht auf

Ekaterina Leonova (37), die als Profi-Tänzerin bei Let's Dance bekannt wurde, gewährt auf Instagram nun einen überraschend tiefen Einblick in ihr Privatleben. In der Vergangenheit küsste sie einige Frösche, bisher war ihr Mr. Right aber noch nicht dabei. Doch diesbezüglich bleibt Ekat positiv: "Und ich verliere die Hoffnung nicht, dass ich irgendwann mit meinem Prinzen, der immer noch ohne Navi unterwegs zu mir ist, und deswegen den Weg nicht findet, diese tollen Momente wiederholen kann." Dazu teilt die 37-Jährige vor wenigen Tagen ein Video aus ihrem Mallorca-Urlaub. In dem Clip posiert sie vor der Kamera und zeigt sich von ihrer ganz romantischen Seite.

Das brisante Liebesleben der Tanzsportlerin blieb zuletzt spannend – zumindest gab es immer wieder Spekulationen um ihren aktuellen Beziehungsstatus. Vergangenes Jahr soll sie ihren Verlobten Hasan Kivran verlassen haben und eine Liaison mit Tanzpartner Timon Krause (30) eingegangen sein. Danach wurde ihr nachgesagt, sich mit einem Hamburger Unternehmer vergnügt zu haben. Danach gab es Gerüchte, dass sie wieder mit ihrem Ex Hasan zusammen sei – diese revidierte Ekat aber. Anfang Juli ließ die TV-Persönlichkeit ihre Follower bezüglich ihres Beziehungsstatus wissen: "Mein Prinz findet den Weg nicht zu mir. Könntet ihr ihm bitte helfen?" Damit bestätigte die Powerfrau: Sie ist derzeit Single.

Die Tatsache, dass die Öffentlichkeit derart an ihrem Privatleben interessiert ist, beeinflusst die schöne Brünette offenbar sehr. Die ganzen Datinggerüchte gehen zudem nicht spurlos an ihr vorbei und sorgen mittlerweile sogar für großen Ärger bei Ekat. Ihr werde immer wieder vorgeworfen, sich mit zu vielen Männern zu zeigen. Dazu äußerte die gebürtige Russin im Juni gegenüber RTL: "Das ist eigentlich Rufmord. Weil alle denken, ich hätte so viele Männer, dass alle Angst haben, mich kennenzulernen." Deshalb möchte sie zumindest diesen Teil ihres Lebens in Zukunft eher privat halten.

Lukas Schulze/Getty Images Gil Ofarim und Ekaterina Leonova in "Let's Dance"-Show acht

Instagram / ekatleonova Ekat Leonova, "Let's Dance"-Tänzerin

