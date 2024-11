Das hält Bachelorette Stella nach dem Finale von Martin

Stella Stegmann (27) äußert sich nach dem Finale von Die Bachelorette kritisch über Martin Michelius. In einem Interview mit spot on news spricht die Reality-TV-Bekanntheit offen über ihre Enttäuschung über Martins Verhalten während der Sendung. Sie betont, dass sie verletzt gewesen sei, als sie im Nachhinein gesehen habe, was in der Villa passiert ist: "Jedes Mal, wenn ich die romantischen Momente mit Martin gesehen habe, konnte ich gar nicht hinschauen. Ich habe das gar nicht mehr gefühlt. [...] Hätte ich das gesehen, was der Zuschauer gesehen hat, hätte ich mich anders entschieden."

Nach ihrer Rückkehr verfasste die 27-Jährige eine Nachricht, die über die Gruppe der Show-Kandidaten verbreitet wurde, woraufhin auch Martin sich bei ihr meldete. Auf einer Party habe sie ihn dann auch noch einmal zufällig wiedergetroffen: "Wo ich dachte, das ist ein ganz anderer Martin. Und auch als ich immer mehr von ihm gehört habe, dachte ich: 'Wow, okay, ich habe ihn anders eingeschätzt und ich finde ihn gerade nicht so sympathisch.'" Stella habe auch im Nachhinein gehört, dass der Fitness-Unternehmer gegenüber anderen Kandidaten behauptet hatte, er habe die Show freiwillig verlassen. "Da dachte ich dann auch, ziemlich gekränktes Männerego", meint die Bachelorette.

Martin hat es bis ins Finale von "Die Bachelorette" geschafft, doch Stella entschied sich dazu, Ferry statt ihn weiter kennenzulernen. Der 35-Jährige hatte mit einigen Kommentaren in der Show für viel Aufsehen gesorgt – es hagelte Kritik im Netz. "Martin will nicht auf seinen sportlichen Körper reduziert werden, aber reduziert andere Menschen auf ihr Geschlecht, ihr Gewicht, ihre Größe oder ihren Lebensstil", meinte beispielsweise ein User auf Instagram. Er selbst argumentierte im Interview mit Promiflash, dass vieles wegen des Schnitts falsch rübergekommen sei.

RTL Martin Michelius bei "Die Bachelorette", 2024

RTL Stella Stegmann und Martin Michelius, "Die Bachelorette"-Teilnehmer

