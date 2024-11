Stella Stegmann und Devin daten sich trotz Trennung weiter

Im Finale von Die Bachelorette gab Stella Stegmann (27) dem Sales Manager Devin die letzte Rose und erklärte ihm ihre Liebe. Aber diese hielt leider nicht lange. Am Montag verkündeten die beiden im RTL-Podcast "Aftershow", dass sie nicht mehr zusammen sind. Doch erhält ihre Lovestory doch noch ein Happy End? Wie Stella nun bei Punkt 8 berichtet, gibt sich das Rosenpaar offenbar noch eine zweite Chance. "Wir wollen probieren, wie es ist, sich zu daten", plaudert die ehemalige Too Hot To Handle: Germany-Kandidatin aus dem Nähkästchen.

Stella verrät noch weitere Details zu ihrer Datinggeschichte. Die TV-Bekanntheit und Devin haben sich nach der Ausstrahlung für eine Zeit gedatet. Doch sie seien an dem Druck, "das perfekte Paar" sein zu müssen, gescheitert und trennten sich im Sommer. Lange hielten sie es aber nicht ohne einander aus. Denn aktuell befinden sie sich in einer "Situationship" und treffen sich wieder. Jetzt dürfen sie sich endlich öffentlich treffen und normale Dates planen, macht Stella deutlich. Vor allem in einem Punkt waren sich die beiden nach den Dreharbeiten nicht einig: Stella liebäugelte nach der Show mit einer offenen Beziehung, doch Devin haderte damit. Zu Gast bei Punkt 8 stellt Stella aber nun klar, dass sie eine monogame Beziehung nicht ausschließt: "Das heißt jetzt nicht, dass ich mir gar nicht auf einen Partner fokussieren kann."



Noch zwei weitere Single-Männer standen neben Devin im großen Bachelorette-Finale. Der Bayer Martin musste sich jedoch als Erster, noch vor den finalen Dates, von Stella verabschieden. Die TV-Berühmtheit hatte dann also nur noch die Qual der Wahl zwischen Ferry und Devin und war sichtlich aufgeregt. "Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Devin, du bist meine Nummer eins und ich habe mich in dich verliebt", verkündete sie schließlich ihre Entscheidung.

RTL / Klaudia Taday Devin Dayan, "Die Bachelorette"-Kandidat

RTL Ferry und Stella Stegmann bei "Die Bachelorette"

