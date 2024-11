"Unendlich dankbar": Laura Maria Rypa schwärmt vom Mamasein

Laura Maria Rypa (28) wurde im August zum zweiten Mal Mama. Nach Sohnemann Leano Romeo, der Anfang 2023 das Licht der Welt erblickte, ist Amelio Elija der zweite Sohn für die Verlobte von Pietro Lombardi (32). Auf Instagram schwärmt sie von ihrer Mutterschaft. "Ich kann es selbst kaum glauben, wie sehr sich mein Leben in den letzten Jahren verändert hat, besonders in den letzten zwei. Von einem Kapitel ins nächste, und jetzt stehe ich hier, als zweifache Mama und könnte nicht glücklicher sein", schreibt die Influencerin zu einem Clip, der Ausschnitte ihrer Schwangerschaft sowie Aufnahmen mit ihren Kindern enthält.

Laura macht klar, dass ihre zwei Kids das Größte für sie sind: "Sie zeigen mir, was bedingungslose Liebe bedeutet und wie erfüllend es ist, jemanden so tief im Herzen zu tragen. Ich bin unendlich dankbar für all die kleinen Momente, die großen Herausforderungen und das unglaubliche Glück, das diese Rolle mit sich bringt." Unter dem Post kommentieren die Fans fleißig und freuen sich mit Laura über ihr Familienglück. "Du kannst richtig stolz auf dich sein, wie du das mit zwei kleinen Kindern meisterst", schreibt beispielsweise eine Userin.

In den vergangenen Wochen machten Laura und Pietro mit unschönen Schlagzeilen von sich reden: Anfang Oktober kam es bei dem Paar zu einem Polizeieinsatz – Vorwürfe der häuslichen Gewalt standen im Raum und der DSDS-Star durfte sich seiner Familie nicht mehr nähern. Mittlerweile haben sich die Wogen zwischen den Eltern von zwei Söhnen wieder geglättet. "In den letzten zehn Tagen war er wirklich nonstop von morgens bis abends zu Hause und hat mitbekommen, was ich alles mache. Wenn man alleine ist, ist es ein bisschen viel, aber er unterstützt mich jetzt, wo es nur geht. Das hat mir gefehlt, ich liebe ihn sehr", erklärte Laura gegenüber Bild.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Oktober 2024

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Amelio Elija

