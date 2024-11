Deshalb streiten Laura Maria Rypa und Pietro oft miteinander

Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) sorgten zuletzt für viele Schlagzeilen: Nach einem heftigen Streit rückte sogar die Polizei an. Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass es zwischen den beiden heiß hergeht – wie der Sänger und seine Verlobte nun im Interview mit Bild verraten, geraten sie häufiger aneinander. "Ich wundere mich manchmal selbst, dass Laura noch mit mir zusammen ist", gibt der Musiker ehrlich zu. "Wir streiten uns manchmal wegen einer Flasche auf dem Tisch. Wegen Kleinigkeiten. Ich bin nicht der ordentlichste Mensch und dann habe ich auf einmal eine Frau, die komplett das Gegenteil ist", erklärt Pietro die Gründe für ihre häufigen Reibereien. Erschwerend komme hinzu, dass beide in Streitsituationen sehr rechthaberisch seien.

Ein weiterer großer Punkt sei auch, dass Laura sich vor allem nach der Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes alleingelassen gefühlt habe: "Nach der Geburt unseres Kleinen vor neun Wochen war Pietro sehr oft nicht da. Anfangs haben bei mir noch die Hormone verrückt gespielt, das gebe ich zu. Die ersten zwei, drei Wochen war es wirklich so, dass ich sehr viel geweint habe, weil ich Schwierigkeiten hatte, mir und meinen Kindern gleichermaßen gerecht zu werden." Der "Phänomenal"-Interpret sei damals beruflich sehr eingespannt gewesen. Nach dem Streit habe sich das aber gebessert. "In den letzten zehn Tagen war er wirklich nonstop von morgens bis abends zu Hause und hat mitbekommen, was ich alles mache. Wenn man alleine ist, ist es ein bisschen viel, aber er unterstützt mich jetzt, wo es nur geht. Das hat mir gefehlt, ich liebe ihn sehr", betont Laura.

Erst vor Kurzem hatten Laura und Pietro ihr Schweigen zu der Skandalnacht gebrochen. Im Interview mit der Bild gaben sie zu, dass sie sich so heftig wie nie zuvor gestritten hatten – angeblich über eine unbedeutende Kleinigkeit. "Es ist plötzlich einfach so eskaliert, und ich wusste einfach nicht mehr weiter, was ich machen soll. Ich war einfach so überfordert mit der Situation, und dann habe ich die Polizei gerufen", verriet Laura damals und ergänzte, dass Pietro sie am Arm festgehalten und angefangen habe, Dinge durch die Wohnung zu schmeißen. Dennoch betonte sie, dass der 32-Jährige sie nicht geschlagen habe.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

