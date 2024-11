Darum brach Heinz Hoenig beim Plätzchenbacken in Tränen aus

Heinz Hoenig (73) und seine Frau Annika sorgten kürzlich mit einem Video für Aufsehen: Darin war zu sehen, wie der Schauspieler und seine Liebste Kekse backen. Als im Hintergrund das Lied "Stand By Me" ertönte, brach er in Tränen aus. Nun erklärt die Frau des "Das Boot"-Stars im Interview mit Bild, wie es zu dem Gefühlsausbruch kam. "Als das Lied 'Stand By Me' lief, überkamen ihn die Emotionen. Diesen Song hatten wir damals für unseren Hochzeitstanz ausgewählt und er erinnert uns an unbeschwerte Stunden. Aber auch daran, in guten wie in schlechten Zeiten zueinanderzustehen und stets zusammenzuhalten."

Doch sie weiß auch, dass noch mehr hinter den bitteren Tränen ihres Mannes steckt, wie sie weiter verrät: "Heinz ist bewusst, dass unser bedingungsloser Zusammenhalt nicht selbstverständlich ist." Daher wisse er die gemeinsame Zeit mit seiner Familie umso mehr zu schätzen und werde in solchen Momenten emotional. Aber auch Annika sei sich bewusst, dass diese kleinen Momente sehr wertvoll seien. "Es gibt gute und weniger gute Tage. Tage, an denen er mal mehr belastbar ist und zum Beispiel Plätzchen backen kann. Aber es gibt auch Tage, wo ihm die Kraft fehlt, aufzustehen", gesteht sie ehrlich.

Für das Ehepaar ist die Zeit zu zweit derzeit etwas ganz Besonderes: Im Mai wurde Heinz ins Krankenhaus eingeliefert – damals wurde bekannt, dass er sich einer dringenden Operation an der Aorta unterziehen muss. Zu der Zeit war der Filmstar aber zu schwach für den Eingriff, weshalb er rund 140 Tage auf der Intensivstation versorgt werden muss. Mittlerweile ist er wieder zu Hause, wo er von seiner Frau weiterhin für die lebenswichtige OP aufgepäppelt wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig beim Plätzchenbacken, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig im August 2024

Anzeige Anzeige