Heinz Hoening bricht beim Plätzchenbacken in Tränen aus

Annika Kärsten-Hoenig (39) teilte berührende Videos von ihrem Mann Heinz Hoenig (73) mit ihren Instagram-Followern. In den Clips sieht man, wie der Schauspieler Plätzchenteig mithilfe von Ausstechformen zu Herzen und Sternen stanzt. Als auf einmal "Stand by Me" im Hintergrund läuft und Annika Heinz daran erinnert, dass das Lied zu ihrem Hochzeitstanz gespielt wurde, bricht der vierfache Vater in Tränen aus. Er scheint ganz ergriffen davon, diese Zeit mit seiner Frau verbringen zu können.

Annika küsst ihn daraufhin und versucht, ihn zu trösten: "Guck mal, wir backen heute für unsere Söhne Plätzchen. Vor ein paar Monaten war das noch nicht denkbar." Der 73-Jährige antwortet darauf mit einem herzzerreißenden "Ja" und nickt zustimmend, während er immer noch mit den Tränen kämpft. "Aber wir sitzen hier und backen Plätzchen und hören 'Stand by Me'", fügte seine 33 Jahre jüngere Frau hinzu. Später zeigt sie die Kekse den beiden kleinen Söhnen Juliano und Jianni, die die Frage, ob "Mama und Papa gut gebacken" haben, begeistert bejahen.

Diese Zeit zu zweit ist besonders emotional, nachdem Heinz in diesem Jahr mehrere Monate aufgrund akuter Herzprobleme im Krankenhaus verbringen musste. Während seines Aufenthalts wurde außerdem seine Speiseröhre entfernt, da diese von einer bakteriellen Infektion betroffen war. Im September durfte der "Das Boot"-Schauspieler wieder zu seiner Familie nach Hause und seitdem kümmert sich Annika, die eine ausgebildete Krankenschwester ist, um ihren Mann. Eine notwendige Operation an der Aorta steht noch aus, wie Annika gegenüber Bild erzählte. Diese kann aus medizinischen Gründen noch nicht durchgeführt werden, weshalb Heinz sich in seinem Zuhause erst einmal erholen soll.

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Annika und Heinz Hoenig mit ihren Kids

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig

Anzeige Anzeige