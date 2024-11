Familienfreund: Brooklyn Beckham schwärmt von Prinz William

Die Beckhams und die britische Royal Family stehen sich schon seit vielen Jahren sehr nah. Im Interview in der US-Talkshow "Watch What Happens Live" verrät der älteste Sohn der Familie, Brooklyn Peltz-Beckham (25), dass er von allen Mitgliedern des Königshauses am meisten Zeit mit Prinz William (42) verbracht habe. Im Gespräch mit dem Moderator schwärmt der Promi-Spross in den höchsten Tönen von dem Thronfolger: "Er ist einfach der süßeste Kerl überhaupt. Das ist er wirklich. Er ist wirklich bodenständig. Er ist wirklich [ein] guter Kerl."

Die Freundschaft der Beckhams mit der britischen Königsfamilie reicht schon viele Jahre zurück. David und Victoria sind regelmäßig auf royalen Veranstaltungen zu Gast. So zählten sie zu den geladenen Gästen bei der Hochzeit von Prinz William und Prinzessin Kate (42) im Jahr 2011 und ebenfalls bei der Trauung von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) im Jahr 2018. Außerdem sind der Fußballstar und seine Frau beide Träger des Ritterordens "Order of the British Empire" (OBE).

Da die Beckhams gut mit den Royals befreundet sind, wurde David auch eine besondere Ehre zuteil. Im Juni wurde verkündet, dass der Sportler als Botschafter für die King's Foundation, die Wohltätigkeitsorganisation von König Charles III. (75), fungieren würde. Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft war begeistert von der neuen ehrenvollen Aufgabe. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der King's Foundation und die Möglichkeit, die Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation bekannter zu machen", sagte er damals in einem Statement gegenüber dem Magazin People. Die King's Foundation ist seit ihrer Gründung im Jahr 1990 in verschiedenen sozialen Bereichen aktiv.

Getty Images Prinz Charles und David Beckham in London, 2019

Getty Images Rod Stewart, König Charles und David Beckham, London 2024

