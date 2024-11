Florian Silbereisen sendet Grüße aus dem Tonstudio an Fans

Florian Silbereisen (43) steht wieder im Tonstudio! Gemeinsam mit dem Produzenten Christian Geller meldet er sich von seiner Position hinter dem Mischpult, wobei Chris zu einem Bild der beiden auf Instagram schreibt: "Liebe Grüße aus dem Studio von Florian und mir! Wir sind fleißig dabei, wundervolle neue Songs aufzunehmen, damit das Album mit Thomas noch cooler wird, als ihr euch vorstellen könnt." Wie Florian in der Vergangenheit nämlich groß angekündigt hat, soll Thomas Anders (61) auf seiner nächsten Platte ebenfalls zu hören sein. Das Album hat auch schon einen Namen – es heißt "Nochmal". Auf dem Foto trägt der sonst so fein zurechtgemachte Schlagerstar einen lockeren grauen Pulli und eine einfache Jeans.

Viele Fans sind ziemlich glücklich, ihr Idol hart bei der Arbeit zu wissen. "Ich freue mich schon riesig auf das Album! Ich kann es kaum noch erwarten, die neuen Songs zu hören", schreibt ein Anhänger enthusiastisch. Andere schreiben: "Das Ding ist immer noch nicht fertig? Ihr habt es schon vier Mal verschoben!" und "Es wird auch langsam Zeit." Vielen von Florians Fans gefällt vor allem sein lässiger Look. Dass er nicht wie sonst geschniegelt und gestriegelt im Tonstudio sitzt, kommt richtig gut an. "Der natürliche Florian so ganz ohne Haar-Styling gefällt mir super gut!" und "Toll, so ganz natürlich mit den ungestylten Haaren! Nach der Arbeit darf es auch mal gemütlich sein", meinen einige User unter dem Post.

Das Album "Nochmal" lässt wohl noch eine Weile auf sich warten, doch einen Vorgeschmack auf den Sound von Flori und Thomas gab es bereits. Vor Kurzem haben die beiden bereits das Duett "Sie" veröffentlicht – nach einer langen Reihe an gemeinsamen Alben über die Jahre. Dass sie nicht nur Kollegen, sondern auch echte Freunde sind, betont Thomas immer wieder gerne. Erst dieser Tage schwärmte er gegenüber dem MDR: "Weil ich Florian unglaublich mag, weil er ein ganz, ganz herzlicher und toller Mensch ist, hochprofessionell und es ist sozusagen eigentlich keine Arbeit."

Getty Images Florian Silbereisen im Oktober 2022

Thomas Anders und Florian Silbereisen

