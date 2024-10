So lieb schwärmt Thomas Anders von Kumpel Flori Silbereisen

Thomas Anders (61) und Florian Silbereisen (43) sind nicht nur beruflich ein eingespieltes Team, sondern verstehen sich auch privat hervorragend. Trotz ihrer vollen Terminkalender und der Tatsache, dass sie sich selten sehen, haben die beiden Schlagergrößen einen neuen gemeinsamen Song mit dem Titel "Sie" vorgestellt. Dieser soll einen Vorgeschmack auf ihr nächstes gemeinsames Werk geben. Thomas, bekannt als eine Hälfte des berühmten Duos "Modern Talking", sprach im Interview mit dem MDR äußerst positiv über die Zusammenarbeit: "Florian und ich sind mittlerweile nach den vielen Jahren so eingespielt, dass wir genau wissen, was wir zu tun haben."

So ist der neue Song nicht ihr erster gemeinsamer Hit. Bereits mit Liedern wie "Sie sagte doch sie liebt mich" und "Sie hat es wieder getan" sowie mehreren Duett-Alben konnten sie Erfolge feiern. Thomas schwärmte vor allem von der Harmonie und Professionalität, die Florian in die Zusammenarbeit einbringt: "Weil ich Florian unglaublich mag, weil er ein ganz, ganz herzlicher und toller Mensch ist, hochprofessionell und es ist sozusagen eigentlich keine Arbeit." Die beiden halten den Kontakt hauptsächlich über WhatsApp, was für sie kein Problem darstellt. Laut Thomas ist es nicht entscheidend, wie oft man sich sieht, sondern dass man weiß, dass man einander mag.

Abseits der Bühne hat Thomas Anders ein erfülltes Familienleben. Seit vielen Jahren ist er mit Claudia Hess verheiratet, mit der er einen Sohn hat. Trotz seines aufregenden Musikerlebens legt Thomas großen Wert auf sein Privatleben und zieht sich gerne in die ruhige Umgebung von Koblenz zurück, wenn er nicht auf Tour ist. Über Privates spricht der Sänger selten, neulich plauderte er jedoch ganz offen über sein Sexleben. Florian Silbereisen, der nicht nur als Sänger, sondern auch als Schauspieler und Moderator bekannt ist, genießt derzeit das Singleleben. Die beiden Männer verbindet die tiefe Leidenschaft für die Musik, die über die Jahre hin zu einer innigen Freundschaft geführt hat.

