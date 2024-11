Kuschel-Eklat: Sommerhaus-Micha erteilt Gloria "Sendepause"

In der achten Folge von Das Sommerhaus der Stars wird Gloria Glumac (32) von ihrem Partner Micha (33) in die Schranken gewiesen – und bringt die Gerüchteküche um eine lieblose Beziehung erneut zum Brodeln. "Schatz, ich will in deinen Arm!", fordert die einstige Temptation Island-Kandidatin und bekommt prompt eine patzige Antwort des Barkeepers: "Das heißt nicht 'Ich will in deinen Arm'. [...] Was stimmt mit dir nicht, Alter? Jetzt hast du kurz zwei Minuten Sendepause." Gloria dreht sich daraufhin genervt zur anderen Seite, findet aber nicht zur Ruhe und geht noch einmal raus zu den anderen.

Ihren Mitstreitern erklärt sie die Situation und macht ihrem Ärger Luft. "Das kotzt mich so an. Dann muss ich darum betteln, als wäre ich so eine Eklige, Hässliche, die stinkt", sprudelt es vor Wut aus der 32-Jährigen heraus. Am nächsten Morgen scheint Micha die abendliche Situation bereits erfolgreich vergessen zu haben – allerdings hat er die Rechnung ohne seine Partnerin gemacht! Der Reality-TV-Neuling versucht, sich an Gloria anzukuscheln. Diese steht daraufhin auf und klagt im Einzelinterview unter Tränen: "Ich werde jetzt nicht mit ihm reden und lasse ihn einfach links liegen. Ich finde es maximal respektlos, wie er mit mir umgeht und weiß nicht, was ich machen soll."

Glorias Fans finden Michas Reaktion auf die Kuschelaktion überhaupt nicht vertretbar, woraufhin sich die Pferdeliebhaberin auf Instagram zu der Situation äußert. "Dadurch, dass wir als Paar nicht eingespielt waren, habe ich nicht gemerkt, dass Micha seine Ruhe brauchte", erklärt Gloria und nimmt die Schuld auf sich. Ihre Community scheint dieses Statement aber nicht zu beruhigen – ganz im Gegenteil. "Mädchen, selbst du hast so etwas nicht verdient", "Irgendwie schade, dass sie dieses lieblose Verhalten entschuldigt. Auch wenn er Ruhe brauchte, kann man das liebevoller und nicht so verletzend sagen" und "Du redest dir aber auch alles schön", lauten nur drei von vielen weiteren Fan-Kommentaren.

RTL Gloria Glumac bei "Das Sommerhaus der Stars" 2024

RTL Micha und Gloria Glumac, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2024

