Liebt Sommerhaus-Michael seine Freundin Gloria Glumac nicht?

Gloria Glumac (32) hat sich in ihren vergangenen Formaten nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Vielmehr blieb sie den Reality-Fans wegen ihrer ständigen Ausraster und Streitereien mit ihrem Ex Nikola (28) im Gedächtnis. Im Sommerhaus der Stars will sich die TV-Bekanntheit mit ihrem neuen Partner Michael von einer anderen Seite zeigen. Schon in der ersten Folge kommen jedoch Zweifel auf, ob es zwischen den beiden harmonisch bleiben wird. "Ich habe Gloria noch nicht gesagt, dass ich sie liebe", gesteht Michael und ergänzt: "Das muss dann halt wirklich auch von Herzen kommen."

Bei der Fahrt zum Sommerhaus zeigt sich Gloria nichtsdestotrotz zuversichtlich und freut sich darauf, ihrem Michael "drei Wochen lang auf den Sack gehen" zu können. "Da bin ich auch gespannt, wie abgef*ckt ich dann auch irgendwann von dir sein werde", entgegnet Micha daraufhin. Die Prominent getrennt-Teilnehmerin sei ihm gegenüber bisher noch nicht ausfallend geworden. Falls es in der Sendung dazu kommen sollte, hat Glorias neuer Verehrer bereits vorab einen Entschluss gefasst: "Dann hat sie Pech, dann ciao." Mit solch klaren Ansagen scheint sich Micha deutlich von ihrem Ex Nikola zu unterscheiden, denn er betont weiter, dass er sich von Gloria nichts sagen lasse: "Ich sage es dir, wenn du mich anschreist, dann zerfetze ich dich."

Gloria deutete auf Instagram zwar mehrfach an, einen neuen Partner an ihrer Seite zu haben, bestätigt hat sie dies bis zur Bekanntgabe der Sommerhaus-Teilnehmer allerdings nicht. "Wir sind alle ein bisschen seltsam ... und wenn wir jemanden finden, der genauso seltsam ist, schließen wir uns zusammen und sind zusammen komisch", schrieb sie im Mai zu einem Foto, das sie in High Heels und die Beine eines damals noch Unbekannten zeigt. Erst im vergangenen Juli teilte die Temptation Island-Bekanntheit das erste offizielle Pärchenbild von sich und Michael auf ihrem Social-Media-Profil.

Anzeige Anzeige

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac und ihr Freund

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige