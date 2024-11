Verkrümmte Wirbelsäule: Marie Nasemann zeigt ihre Skoliose

Marie Nasemann (35) spricht mit ihren Fans ganz offen über ihre Erkrankung. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin leidet an Skoliose – einer Verkrümmung der Wirbelsäule. Auf Instagram teilte sie nun ein Foto von ihrem Rücken, auf dem die Folgen ihrer Krankheit deutlich zu erkennen sind: Ihr Rücken ist sichtbar nach rechts gekrümmt und wirkt zusammengestaucht. "Meine Skoliose und ich" schreibt sie zu dem Bild und erzählt in der nächsten Story: "Trotz viel Yoga und Krafttraining aktuell, habe ich schon das Gefühl, dass die Rückenschmerzen immer häufiger und regelmäßiger Begleiter meines Alltags sind."

Sie erzählt weiter, welche Möglichkeiten sie zur Schmerzbekämpfung hat: Sport und spezifisches Training würden nur zu kurzzeitigen Besserungen führen. Eine langfristige Lösung könnte eine Operation erzielen. Für diesen Schritt sei die zweifache Mama aber noch nicht bereit. "Wie groß und dauerhaft der Schmerz sein muss, dass ich irgendwann bereit bin, mich einer aufwendigen OP mit möglichen Komplikationen hinzugeben?" – diese Frage stellt sie die Schauspielerin wohl immer öfter.

Die Überlegung, ob sie dem Leidensdruck noch lange standhalten kann, ist tagesformabhängig. In den vergangenen Monaten machten ihr die Schmerzen jedoch besonders zu schaffen. Vor einigen Wochen meldete sie sich sehr emotional bei ihrer Community. "Kurz auf dem Klo sitzen und weinen", schrieb sie zu einem Foto ihres schmerzverrten Gesichts in ihrer Social-Media-Story. Nach einem sehr aktiven Tag, auf den "der Skoliose-Rücken so gar keine Lust" hatte, seien ihre Schmerzen nämlich "einfach von einem anderen Stern" gewesen.

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, November 2024

Getty Images Marie Nasemann, Schauspielerin

