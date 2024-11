Vermisst "Temptation Island"-Adrian seine Rebecca gar nicht?

Adrian Alian (28) scheint seine Rebecca nicht allzu doll zu vermissen – das bringt der Temptation Island V.I.P.-Kandidat zumindest in Folge sechs zum Ausdruck. Zusammen mit ausgewählten Verführerinnen dürfen er und seine drei Mitstreiter einen Poledance-Workshop machen. Doch nicht nur die Männer, auch die Frauen bekommen eine Aktivität geschenkt. Rebecca, Sarah-Jane (26), Jessi und Lisa (23) und vier Verführer verbringen ein paar Stunden auf einem Partyboot – und wie es der Zufall will, schippern sie genau an dem Haus vorbei, wo sich ihre Jungs gerade aufhalten. Mit Ferngläsern ausgestattet spähen sie in ihre Richtung und entdecken ihre Partner, die ihnen sehnsüchtig zuwinken und zurufen. Doch nur Akka, Germain und Tinush scheinen sich für ihre Girls zu interessieren – Adrian macht der Gedanke, Rebecca zu sehen, wohl nichts aus, er beschäftigt sich weiter mit Verführerin Lisa, die gerade mit dem Tanzen beschäftigt ist.

"Ja, wir sind doch hier zum Poledancen", lenkt er von dem Boot in der Ferne ab. Als Rebecca davon Wind bekommt, kann sie es kaum fassen. "Alle anderen Jungs haben gewunken und ihm war es einfach scheißegal. Ich interessiere ihn nicht, ich bin verletzt, ich bin enttäuscht, ich bin wütend [...] Er hat mir gerade gezeigt, dass ich ihm scheißegal bin", wettert sie. Doch Adrians kalte Reaktion hat einen Grund, wie er verrät: "Ja, ich bin verletzt. Ich kann nicht nachvollziehen, warum meine Freundin so negativ über mich redet vor fremden Menschen, vor allem vor fremden Männern." Ihm sei es nicht egal, wie es ihr geht, aber sie "scheißt" auf ihn und damit versuche er gerade klarzukommen. Doch damit hat er den Zorn der Beauty nur noch mehr auf sich gezogen. "Er ist ein Hund. [...] Er ist Schmutz, wie kann man so respektlos sein? Wie kann man so ekelhaft sein?", erklärt sie vollkommen aufgebracht.

Für Germain, Jessi, Akka, Lisa, Tinush und Sarah-Jane lief das entfernte Wiedersehen ganz anders als bei ihren beiden Mitstreitern. Die Mädels wären am liebsten ins Wasser gesprungen und kilometerweit geschwommen, um ihren Partner in den Arm nehmen zu können. Bei Akka fließen sogar ein paar Tränen, weil er seine Liebste so sehr vermisst, aber sie einfach nicht bei sich haben kann. "Ich würde sie gerne in den Arm nehmen. Ich würde ihr sagen, wie sehr ich sie liebe und das ist so schwer jetzt gerade", erklärt die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit betrübt.

