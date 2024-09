Lisa Marie Straube war schon während Dreharbeiten schwanger

Lisa Marie Straube (23) und ihr Partner Furkan Akkaya, genannt Akka, nehmen an der diesjährigen Staffel Temptation Island V.I.P. teil und sorgten schon vor dem Start der Ausstrahlung für ordentlich Furore: In einer Pressemitteilung stellte der Sender nämlich klar, dass die Turteltauben nicht nur ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, sondern nach den Dreharbeiten auch heirateten. Wie die Influencerin nun in einem Interview mit Bild ausplaudert, ist sie bereits während der Dreharbeiten schwanger gewesen. Das habe sie damals aber noch nicht gewusst. "Aber an meiner Figur habe ich nichts bemerkt, man hat nichts gesehen – es war mir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht bewusst", beteuert die Content Creatorin und betont: "Ich würde niemals schwanger in ein solches Format gehen und auch nicht, wenn wir bereits Hochzeitspläne gehabt hätten. Wir hatten bis dahin nichts geplant, sondern einfach nur Träume gehabt."

Zwar habe sie sehr wohl Veränderungen bemerkt, diese aber falsch gedeutet. "An einigen Tagen war ich sehr erschöpft und schwach", erklärt sie und fügt hinzu: "Doch ich habe es immer mit der Aufregung, die so ein Format mit sich bringt, in Verbindung gebracht. Auch weil man seinen Partner so vermisst und nicht weiß, was in der anderen Villa passiert. Das nimmt einen generell schon sehr mit." Sie habe sich sogar im Bus übergeben müssen. Das habe sie jedoch auf die Nervosität geschoben. Die Bestätigung der Schwangerschaft habe sie erst nach dem Abschluss der Dreharbeiten erhalten. Mittlerweile wissen die beiden sogar schon das Geschlecht: "Es wird ein Junge."

Ihre Schwangerschaft verkündeten die Turteltauben neben der offiziellen Pressemitteilung auch selbst auf ihrem Instagram-Account. Dort postete der Ex-Flirt von Mats Hummels (35) einige Fotos, auf denen sie in einem weißen, bauchfreien Zweiteiler zu sehen ist. Ihr wachsender Babybauch ist dabei nicht zu übersehen. "Mama und Papa können es nicht erwarten, dich kennenzulernen", schwärmte sie in der Bildunterschrift.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige