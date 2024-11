Annemarie Eilfeld ist vielleicht bald wieder im Reality-TV

Kehrt Annemarie Eilfeld (34) etwa schon bald ins Reality-TV zurück? Die DSDS-Bekanntheit und ihr Mann Tim Sandt nahmen 2020 gemeinsam bei Das Sommerhaus der Stars teil – und kassierten einen heftigen Shitstorm. Seither nahmen weder Annemarie noch Tim an einer Show teil. Promiflash hat bei der Halloweenparty von Denise Merten (34) nun nachgehakt, ob sich das in Zukunft wieder ändern wird. "Es gibt ein paar Sachen, über die wir schon gesprochen haben und uns überlegen, ob wir die machen wollen und machen können. […] Vielleicht gibt es dann nächstes Jahr das ein oder andere Format. Aber lassen wir uns überraschen, ich will nichts in Stein meißeln", verrät die Mutter eines Sohnes.

In einem früheren Interview mit Promiflash verriet Annemarie, dass sie schon mal für eine Staffel von Das große Promi-Büßen im Gespräch gewesen sei. Letztendlich habe sie ihre Teilnahme jedoch aufgrund der Angst vor einem neuen Shitstorm wieder abgesagt: "Ich habe immer kurz vorher den Absprung gemacht, weil ich immer Angst hatte, dass das wieder wie im Sommerhaus wird und ich da wieder angefeindet werde. Ich habe da wirklich richtig Respekt und richtig Angst vor gehabt."

Halt findet die Musikerin offensichtlich bei ihrer kleinen Familie: Im August 2022 wurde Annemarie zum ersten Mal Mutter. Seit der Geburt von Söhnchen Elian hat sich auch ihre Beziehung zu ihrem Partner Tim verändert. "Wir verbringen viel Zeit miteinander als Familie. Uns gibt es halt als Familie, aber dass wir nur zu zweit irgendwohin gehen, das gibt es aktuell halt nicht", verriet sie Promiflash.

Nicole Kubelka / Future Image Annemarie Eilfeld, Januar 2023

Instagram / annemarie_eilfeld Tim Sandt und Annemarie Eilfeld mit ihrem Sohn Elian, Juni 2024

