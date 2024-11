Drake bekommt niedlichen Liebesbrief von seinem Sohn (7)

Mit seinen Hits landet Drake (38) regelmäßig auf Platz eins der Charts. In seinem Leben ist aber sein Sohn Adonis (7) die Nummer eins. Der Kleine schafft es regelmäßig, das coole Rapper-Image seines Vaters zum Wanken zu bringen. Für Drake ist das aber kein Problem. In seiner Instagram-Story teilt er nun einen zuckersüßen Liebesbrief, den Adonis für ihn verfasst hat. "Danke, dass du so viel für mich tust. Ein gutes Leben und eine gute Familie. Ich liebe dich, Papa. Von Adonis für Papa", steht in der niedlichen Schrift eines Vorschülers auf einem Blatt Papier geschrieben.

Mit diesen liebevollen Worten bringt der Siebenjährige wohl nicht nur das Herz des "God's Plan"-Interpreten zum Schmelzen. Auch seine Fans erfreuen sich sehr an den regelmäßigen Bildern und Einblicken in das Leben des Vater-Sohn-Duos. Kommentare wie "So hübsch wie sein Papa", "Der kleine Mann wächst so schnell" und "So ein tolles Team" lassen bei diesen Beiträgen nicht lange auf sich warten.

Im Gegensatz zu dem Musiker verbringt der Sprössling nicht allzu viel Zeit in den USA, hauptsächlich lebt er mit seiner Mutter Sophie Brussaux (35) in Europa. Obwohl die beiden nie eine feste Beziehung führten – Adonis ging aus einer kurzen Liaison im Jahr 2017 hervor – fehlt von einem Rosenkrieg bei den gemeinsamen Eltern jede Spur. Das Wohl ihres Kindes steht im Vordergrund, weshalb sie sich nicht nur das Sorgerecht teilen sollen, sondern auch wichtige Momente wie die Geburtstage des Kleinen gemeinsam als Familie feiern.

Instagram / champagnepapi Brief von Adonis an seinen Papa Drake, November 2024

Getty Images Drake mit seinem Sohn Adonis im April 2022

