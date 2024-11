DSDS-Finalist Nissim findet Beatrice Egli "ganz schön sexy"

Nissim Mizrahi hat offenbar einen ziemlichen Gefallen an einem bestimmten Mitglied der diesjährigen DSDS-Jury gefunden – und zwar Schlagerstar Beatrice Egli (36). Das lässt der Finalist in einem Interview mit Promiflash anklingen: "Ich finde, die Beatrice ist ganz schön sexy, muss ich sagen!" Zwar führt er diese Aussage nicht näher aus, dafür hat Nissim aber auch für die Kollegen der Musikerin ein paar nette Worte in petto und behauptet zufrieden: "Also ich fand die Jury richtig gut."

Neben dem 61-jährigen Hamburger sind noch drei weitere Männer im Rennen, um den DSDS-Sieg mit nach Hause zu nehmen. Dass es keine Frau ins Finale schaffte, ärgert vor allem Beatrice. "Ganz ehrlich: Wir haben als Jury versagt! Wir haben es nicht geschafft, unter tausenden Kandidatinnen eine zu finden, die mindestens mit ins Finale zieht", sagt die Siegerin der zehnten Staffel gegenüber RTL.

Ob der besondere Überraschungsgast im Finale Beatrice' Laune etwa aufbessern kann? Denn kein Geringerer als Rapper Bushido (46) wird in der kommenden Liveshow sein musikalisches Talent zum Besten geben, wie er bei "Punkt 7" ausplauderte. "Ich bin so aufgeregt. Am Samstag ist es so weit: Ich bin mit dabei, beim großen DSDS-Finale. Live bei RTL", verkündete der Ehemann von Anna-Maria Ferchichi (42) und freute sich: "Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Ich freue mich, es wird grandios. Wir haben uns da etwas Cooles überlegt."

Keuenhof, Rainer Beatrice Egli im März 2023 in ihrer Show

Getty Images Bushido, Rapper

