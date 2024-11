Überraschungsgast: Bushido ist beim großen DSDS-Finale dabei

In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Der Gewinner der diesjährigen DSDS-Staffel wird gekürt! Im großen Finale der Castingshow dürfen sich die Fans aber nicht nur auf die Auftritte der Kandidaten freuen – sondern auch über einen ganz besonderen Gast: Bushido (46)! Das verrät der Rapper nun bei "Punkt 7": "Ich bin so aufgeregt. Am Samstag ist es so weit: Ich bin mit dabei, beim großen DSDS-Finale. Live bei RTL. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Ich freue mich, es wird grandios. Wir haben uns da etwas Cooles überlegt."

Ist Bushidos Auftritt im Finale der Startschuss für einen größeren Plan? Vor wenigen Tagen wurde gemunkelt, dass der 46-Jährige in der kommenden DSDS-Staffel Pietro Lombardi (32) ersetzen soll. Hintergrund sind die Schlagzeilen rund um den Juror und seine Partnerin Laura Maria Rypa (28). Pietro selbst äußerte sich gegenüber der Bild über die Gerüchte, konnte sie aber weder bestätigen noch dementieren. "Sollte das so sein, wäre ich sehr traurig ... DSDS ist eine Herzenssache für mich."

In diesem Jahr haben Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi, Loredana Zefi (29) und Beatrice Egli (36) sich für vier Kandidaten entschieden, die um den Sieg kämpfen werden: Christian Jährig, Nissim Mizrahi, Tom McConner und Philip Matas. Bei den Frauen seien die Leistungen nicht ausreichend gewesen, weshalb erstmals nur Männer im Finale stehen. Jurorin Beatrice ist deshalb sauer. "Ganz ehrlich: Wir haben als Jury versagt! Wir haben es nicht geschafft, unter tausenden Kandidatinnen eine zu finden, die mindestens mit ins Finale zieht", wetterte sie im Interview mit RTL.

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi im April 2019 bei "Deutschland sucht den Superstar"

RTL Die DSDS-Juroren Beatrice Egli, Loredana Zefi, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

