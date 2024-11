Howard Carpendales Familie übte oft Kritik an seinem Gewicht

Howard Carpendale (78), das Schlager-Urgestein, hat seine Abschiedstournee angekündigt und lässt damit seine jahrzehntelange Karriere Revue passieren. Der 78-Jährige, bekannt für Hits wie "Ti Amo" und "Hello Again", hat sich entschieden, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. Diese Entscheidung wird von seiner Familie unterstützt. Doch seine Lieben sind auch kritisch, vor allem wenn es um sein Gewicht geht. In einem Interview mit der Superillu verriet der Sänger, dass seine Familie selten mit ihrer Meinung hinter dem Berg hält. "Ich höre schon mal Kritik an Kleidung, der Frisur oder dem Gewicht. Ich habe eine Familie, die sehr ehrlich zu mir ist", gestand der Sänger.

Tatsächlich hatte der "Wegen dir"-Interpret in der Vergangenheit Probleme mit seinem Gewicht. Den Kilos hatte er erst nach einem Sportunfall im vergangenen Sommer den Kampf angesagt. Der leidenschaftliche Sänger erlitt beim Sport eine Überdehnung seines rechten Oberschenkels. "Ich konnte nicht mehr laufen, musste operiert werden", erklärte er gegenüber Bild. Seine Ärzte prognostizierten eine Genesungszeit von sechs Wochen bis zur eigenständigen Mobilität. Doch der unermüdliche Künstler schaffte es in nur fünf Wochen zurück auf die Beine.

Während seines Aufenthalts in der Klinik purzelten bei Howard beeindruckende 15 Kilogramm. Angesichts der eingeschränkten Bewegungsfähigkeit entschied er sich, das Mittagessen auszulassen und stattdessen kleinere Portionen morgens und abends zu sich zu nehmen. "Ich konnte mich ja nur eingeschränkt bewegen, da braucht es nicht so viele Kalorien", berichtete der Sänger dem Newsportal. Trotz der erfolgreichen Gewichtsreduktion hatte er sein Ziel noch nicht ganz erreicht und meinte: "Es sollen noch ein paar Kilo runter. Ich möchte schließlich fit sein für meine Abschiedstournee." Seine Fans dürfen sich also sicherlich auf einen fitteren Howard freuen, wenn er 2025 seine Tour startet.

Getty Images Howard Carpendale mit seinem Sohn Cass und seiner Frau Donnice, März 2015

Getty Images Schlagersänger Howard Carpendale im April 2023

