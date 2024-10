Howard Carpendale hat nach Sportunfall 15 Kilo abgenommen

Howard Carpendale (78) hatte sich im vergangenen Sommer eine schwere Verletzung zugezogen: Der Sänger hatte sich beim Sport den rechten Oberschenkel von der Leiste bis zum Knie überdehnt. "Ich konnte nicht mehr laufen, musste operiert werden", erklärt er gegenüber Bild. Sechs Wochen würde die Genesung dauern, bis er wieder selbstständig laufen könne, sagten ihm seine Ärzte voraus. Doch der "Wegen Dir"-Interpret hat es in fünf Wochen geschafft. Vier davon hielt er sich in einer Reha-Klinik in Österreich auf – und diese haben sich voll und ganz auf seinen Körper ausgewirkt: Ganze 15 Kilogramm habe er innerhalb seines Aufenthalts dort abgenommen, betont er stolz.

Das Ziel abzunehmen, verfolgte der Schwiegervater von Annemarie Carpendale (46) wohl schon länger, weswegen er in der Reha darum gebeten hatte, auf das Mittagessen zu verzichten und morgens und abends kleine Portionen zu bekommen. "Ich konnte mich ja nur eingeschränkt bewegen, da braucht es nicht so viele Kalorien", erzählt er im Interview. Doch hin und wieder packte ihn der Appetit wohl doch: "Das Essen war gut, aber doch sehr dürftig in der Menge. Manchmal hatte ich keinen Appetit auf das, was mir serviert wurde. Ich bin dann zum Kiosk gegangen und habe mir TUC-Kekse gekauft." Mit 15 Kilogramm weniger hat er jedoch noch nicht das Ziel erreicht. "Es sollen noch ein paar Kilo runter. Ich möchte schließlich fit sein für meine Abschiedstournee. Jedes Kilo weniger, das ich mit mir herumtrage, ist gut für meine Beine und für meine Beweglichkeit", betont Howard.

Bis zum Beginn seiner Abschiedstour hat der 78-Jährige aber noch eine Menge Zeit. Wie er vor wenigen Tagen in einem Video auf Instagram verkündete, startet die "Let’s Do It Again"-Tournee am 12. März 2026. Die Bewohner der sächsischen Stadt Riesa dürfen sich zuerst über seinen Besuch freuen, denn dort wird die Tour starten. Nach 21 weiteren Konzerten in verschiedenen deutschen Städten endet die Konzertreihe dann am 18. April in Hamburg.

Getty Images Howard Carpendale und seine Frau Donnice Pierce im Oktober 2023

Getty Images Howard Carpendale, Sänger

