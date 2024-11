Oh, là, là: Anna Ermakova packt über ihr Dating-Leben aus

Anna Ermakova (24) geht seit Juni 2023 offiziell als Single durchs Leben. Die Suche nach einer neuen Liebe geht die Sängerin allerdings eher klassisch an und verzichtet bewusst auf die Nutzung von Dating-Apps. Im Gespräch mit Bunte erklärt sie völlig ehrlich, weshalb sie diese Entscheidung traf und wie sie Dating lieber angeht: "Ich gehe nach Bauchgefühl und Energie. Ich bin kein SMS-Typ. Ich rufe gerne an. Ich treffe die Leute gerne im echten Leben und schaue ihnen in die Augen." Die Option, dass Anna irgendwann in der Zukunft doch noch auf Apps zurückgreift, schließt sie aber nicht aus.

Wo genau Anna eines Tages ihrem Traummann begegnen wird, mag im Moment unklar sein. Was sie jedoch jetzt schon ganz genau weiß, ist, wie ihr Mr. Right sie um den Finger wickeln kann. Er sollte im besten Fall folgende Kriterien erfüllen: "[Er ist] charmant. Jemand, der mich inspiriert, der hart arbeitet und mich zum Lachen bringt." Er müsste auch nicht zwangsläufig am selben Ort wie die 24-Jährige wohnen, da Anna betont, dass sie total aufgeschlossen gegenüber einer Fernbeziehung sei.

Der mögliche Grund für ihren aktuellen Beziehungsstatus ist der Tochter von Boris Becker (56) womöglich sogar sehr bewusst. In einem früheren Interview mit Bild verriet die Britin, dass sie zwar grundsätzlich häufig interessante Menschen kennenlernen würde, sich aber nie so recht traue, auf diese zuzugehen: "Bei dem einen oder anderen denke ich mir: 'Wie wär's, wenn ich denen einfach sage, dass ich sie toll finde?' Aber ich bin eher schüchtern und überlasse den ersten Schritt gerne dem anderen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Ermakova, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Ermakova, April 2024

Anzeige Anzeige