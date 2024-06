"Altmodisch": Anna Ermakova ist beim Flirten zurückhaltend

Beruflich könnte es für Anna Ermakova (24) derzeit nicht besser laufen! Im vergangenen Jahr gewann die Tochter von Boris Becker (56) die beliebte Tanzshow Let's Dance. In diesem Jahr wird sie als Jurorin bei Das Supertalent vor der Kamera stehen. Doch privat ist die leidenschaftliche Sängerin immer noch auf der Suche nach ihrem Glück – und nach dem richtigen Partner. Im Interview mit Bild verrät das Model, woran das liegen könnte. Sie lerne zwar oft interessante Menschen kennen, traue sich jedoch nicht, auf sie zuzugehen. "Bei dem einen oder anderen denke ich mir: 'Wie wär's, wenn ich denen einfach sage, dass ich sie toll finde?' Aber ich bin eher schüchtern und überlasse den ersten Schritt gerne dem anderen."

Leichtfertig geht Anna offenbar keine romantischen Verbindungen ein, denn für sie habe Liebe eine große Bedeutung. "Es gibt hier und da Verknalltheiten, und natürlich liebe ich diesen Zustand. Aber, Verliebtsein bedeutet für mich, dass man sich wirklich kennt und gemeinsam Höhen und Tiefen erlebt hat", ist sich die 24-Jährige sicher. Anna sucht nach etwas Festem, was im Idealfall für das ganze Leben hält. Ehrlich erklärt sie: "Ich bin altmodisch oder romantisch, wenn man das so nennen will. Ich glaube auf jeden Fall an Seelenverwandtschaft. Das heißt, wenn man den richtigen Menschen trifft, kann man ein Leben lang miteinander verbringen."

Obwohl Anna noch auf der Suche nach ihrem Mr. Right ist, gibt es seit einiger Zeit einen anderen Mann in ihrem Leben. Musikalisch arbeitet die Britin derzeit sehr eng mit dem Schlagerstar Florian Silbereisen (42) zusammen. Bei der ARD-Sendung "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen" hatte die Tochter von Angela Ermakova den Ex-Mann von Helene Fischer (39) vor wenigen Wochen mit einem gemeinsamen Duett überrascht. Der Song kam so gut an, dass die Musiker im Anschluss ihr gemeinsames Cover von "Something Stupid" kurzerhand im Studio aufnahmen und veröffentlichten.

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Model

ARD Anna Ermakova und Florian Silbereisen bei "Die große Schlagerüberraschung"

