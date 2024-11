Promi-Büßen-Stars müssen für höheren Gewinn Ekel-Eis essen

Für die Das große Promi-Büßen-Stars gibt es neben den schwierigen Anforderungen im Camp eine weitere Überraschung: Sie müssen in diesem Jahr die Gewinnsumme selbst erspielen. Zunächst startet diese bei null Euro, kann aber in die Höhe getrieben werden. Dafür müssen die Realitystars nun Ekel-Eis aus einem Gefrierfach verputzen – für jedes vollständig verzehrte Eis gibt es dann einen Geldbetrag. Dies verlangt den Promis aber einiges ab, denn sie fangen direkt an, zu würgen. "Ich war wirklich kurz davor, alles rauszulassen", meint Vanessa Mariposa (31) zum Beispiel. Elsa Latifaj und Christina Dimitriou (32) werfen sogar komplett das Handtuch.

Sam Dylan (33) geht, anders als seine Mitstreiter, mit einer Taktik an das Spiel heran und verrät im Einzelinterview: "Ich höre nur so Würg-Geräusche und dachte mir, ich rieche lieber erst einmal dran! Dann habe ich einen Glücksgriff gehabt und das schmeckte irgendwie gut." Während Thorsten Legat (56), sein Sohn Nico (26) und Co. versuchen, Sorten wie Zaziki, Senf oder Essig herunterzubekommen, genießt Bea Fiedler (67) ein Erdnussbuttereis. Trotz des leckeren Geschmackes der Süßspeise braucht die Schauspielerin aber zu lange und versemmelt 250 Euro. Bobby Chamberz geht das gegen den Strich: "Da hätte ich mir ein bisschen mehr Initiative gewünscht." Immerhin reicht es am Ende aber für insgesamt 1.805 Euro.

Dass die Promis nicht immer harmonieren, was die Challenges betrifft, wurde direkt beim Einzug ins Camp deutlich. Sie mussten nacheinander ihre Koffer entpacken und hatten jeweils rund 30 Sekunden Zeit dafür. Manch ein Kandidat bewies jedoch keinen Teamgeist – was letztendlich dazu führte, dass Jörg Hansen, Nico und Bobby leer ausgingen und keine ihrer persönlichen Habseligkeiten retten konnten.

Joyn. Nico Legat, Thorsten Legat, Bobby Chamberz bei "Das große Promi-Büßen"

Joyn. Die "Das große Promi-Büßen"-Teilnehmer im Jahr 2024

