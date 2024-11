Kofferentpacken sorgt bei "Das große Promi-Büßen" für Ärger

Für die Das große Promi-Büßen-Teilnehmer geht es an die erste Challenge: Sie haben jeweils 30 Sekunden Zeit, um Habseligkeiten aus ihren Koffern zu entpacken. Dies stellt aber eine schwierigere Aufgabe für die Kandidaten dar, als sie erwartet hätten. Bea Fiedler (67), Sam Dylan (33), Christina Dimitriou (32) und auch Vanessa Mariposa (31) brauchen viel länger – unter anderem, weil sie sich mehr in die Arme schaufeln, als sie tragen können. "Die anderen Mädels haben da Tonnen aus ihren blöden Koffern ausgegraben und die konnten das gar nicht tragen, ey. Finde ich total s*heiße!", kommentiert Bea das Ganze. Auch Thorsten Legat (56) und Co. sind total genervt von dem mangelnden Teamplay ihrer Kollegen.

Obwohl Anita Latifi (28) und Elsa Latifaj ihren Mitstreitern zuliebe einen Zahn zulegen, reicht es am Ende trotzdem nicht. Jörg Hansen geht komplett leer aus, da die anderen Promis zu langsam waren. "Ich bin ja so ein Hygiene-Freak und stehe jetzt hier und habe keine Unterhosen und keine Socken. Das geht mir wirklich richtig gegen den Strich", beschwert er sich – und auch eine Entschuldigung von Vanessa besänftigt seinen Ärger nicht. Nico Legat (26) und Bobby Chamberz konnten ebenfalls nichts retten, weil sie nicht mehr drangekommen sind. Für sie bleibt nur ein Container mit alten, stinkenden Kleidungsstücken.

Aber nicht nur das Kofferentpacken sorgt für Zündstoff. Kurz nach dem Spiel geraten Sam und Elsa aneinander, die schon seit ihrer Teilnahme bei Forsthaus Rampensau eine Vorgeschichte miteinander haben. Dem Realitystar gehen die zahlreichen Beschwerden der Germany's Next Topmodel-Bekanntheit über das Camp mächtig auf die Nerven – und das macht er ihr gegenüber deutlich: "Oh Elsa, du bist schon wieder nur am Meckern!" Diese wettert daraufhin heftig zurück: "Ich weiß nicht, was dein f*cking Problem ist, ich habe dich bis vorhin in Ruhe gelassen."

Joyn. Die "Das große Promi-Büßen"-Teilnehmer im Jahr 2024

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Reality-TV-Star

