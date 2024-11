Überraschung: Kyle Richards' Tochter Alexia hat sich verlobt

Kyle Richards (55) dürfte ganz aus dem Häuschen sein. Die Tochter der Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit hat sich mit ihrem Partner verlobt. In ihrer Instagram-Story machte Alexia (28) die tollen Neuigkeiten bekannt. Auf einem Foto ist zu sehen, wie sie zusammen mit ihrem Freund Jake Zingerman bis über beide Ohren strahlt – dabei hält sie freudestrahlend ihren Verlobungsring in die Kamera. Details zu ihrem Heiratsantrag verriet sie nicht. Dafür gab sie aber einen kleinen Einblick in die anschließenden Feierlichkeiten. Auf ihre Verlobung gönnten sich Alexia und Jake nämlich erst mal ein Gläschen Champagner.

Alexia und ihr Liebster schweben nach ihrer Verlobung sicherlich auf Wolke sieben. Die beiden Turteltauben sind bereits seit fünf Jahren ein Paar. Im Februar wagten sie bereits einen großen Schritt in ihrer Beziehung und zogen zusammen. Nun steht also bald ihre Hochzeit an. Alexias Eltern Kyle und Mauricio Umansky (54) äußerten sich zu ihrer Verlobung bislang noch nicht öffentlich.

Alexia ist die älteste Tochter von Kyle und Mauricio. Zudem haben sie neben ihr noch Sophia und Portia (16). Die Tante von Paris Hilton (43) hat zudem noch eine weitere Tochter, die aus ihrer ersten Ehe stammt – Farrah Aldjufrie (36). Hinter der Familie liegt eine turbulente Zeit. Im vergangenen Jahr gaben Kyle und Mauricio ihre Trennung nach 27 gemeinsamen Jahren bekannt. Alexias Verlobung dürfte somit eine schöne Neuigkeit für die Familie sein.

Instagram / alexiaumansky Alexia Umansky und Jake Zingerman im November 2024

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky, 2017

