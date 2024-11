Nach Erics Fame-Fighting-Aus: Edith Stehfest gibt Update

Eigentlich sollte Eric Stehfest (35) heute Abend bei Fame Fighting gegen den Sixx Paxx-Stripper Marvin Manson in den Ring steigen. Seit gestern ist jedoch bekannt, dass daraus nichts wird – dem Reality-TV-Star geht es psychisch nicht gut. Nun meldet sich seine Frau Edith Stehfest in ihrer Instagram-Story zu seiner Verfassung. "Eric wird sich, sobald es geht, bei euch melden", erklärt die Leipzigerin und zieht einen krassen Vergleich: "Nicht erst Chester Bennington hat uns allen gezeigt, dass man aus der Ferne nicht sehen kann, was hinter den Augen eines Menschen tobt." Der US-amerikanische Rocksänger der Band Linkin Park beging im Jahr 2017 Suizid.

Auch Fame-Fighting-Gründer Eugen Lopez meldete sich bereits zu Erics Show-Aus. "Ich habe eine E-Mail von seiner Frau Edith bekommen, dass es Eric psychisch schlecht geht. In der Mail war ein Befund der Ärzte, dass er nicht kampffähig ist, von seiner mentalen Verfassung her. Das müssen wir natürlich ernst nehmen!", erklärte Eugen gegenüber Bild.

Erst Ende Oktober war bekannt geworden, dass sich Eric in eine ambulante Psychiatrie einweisen ließ. Dort wird er aufgrund seiner paranoiden Schizophrenie behandelt. "Ich habe das schon seit meiner Jugend, aber erst jetzt habe ich mich dazu entschlossen, mir helfen zu lassen", erklärte der GZSZ-Star gegenüber Bild und ergänzte: "Jedes einschneidende Erlebnis kann bei einem Menschen dazu führen, dass sich ein Teil der Persönlichkeit abspaltet. Und bei mir gab es da einige."

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, Schauspieler

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, August 2024

