Vor Boxkampf: Eric Stehfest wird in Psychiatrie behandelt

Eric Stehfest (35) steigt am 9. November in den Fame Fighting-Ring. Darauf scheint sich der Schauspieler aber nicht nur körperlich vorbereiten zu wollen. Wie er gegenüber Bild offenbart, sorgt er derzeit auch dafür, dass es ihm mental besser geht: Er ließ sich kürzlich in eine ambulante Psychiatrie einweisen, um wegen paranoider Schizophrenie behandelt zu werden. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung, die durch beständige, häufig paranoide Wahnvorstellungen gekennzeichnet ist. "Ich habe das schon seit meiner Jugend, aber erst jetzt habe ich mich dazu entschlossen, mir helfen zu lassen", erklärt der GZSZ-Star und fügt hinzu: "Jedes einschneidende Erlebnis kann bei einem Menschen dazu führen, dass sich ein Teil der Persönlichkeit abspaltet. Und bei mir gab es da einige."

Eric ist mittlerweile seit zwei Wochen in Therapie und befindet sich jeden Tag von sieben bis 15 Uhr in der Klinik. Seine Entscheidung, sich helfen zu lassen, hat auch einen ganz bestimmten Grund: Er tut es für seine Frau Edith und seine zwei Kinder. "Wenn es nach Edith gegangen wäre, wäre ich schon lange in der Klinik gewesen. Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass sie mir helfen will. Ich bin jetzt in Therapie, weil ich meine Familie vor der Zerstörung retten will", betont der 35-Jährige. Auf seinen bevorstehenden Boxkampf bereitet er sich daneben aber trotzdem vor. "Ich trainiere jeden Tag. Und im Kopf geht es mir mittlerweile gut, ich bin nach all den Jahren erstmals wahnfrei", erklärt er.

Wie das deutsche Blatt kürzlich bekannt gab, wird Eric beim großen Promi-Box-Event in der Gewichtsklasse Light Heavyweight auf Marvin Manson treffen. Die beiden kennen sich nicht persönlich – er scheint aber auch keinen Grund zu sehen, sich vor dem Duell mit dem ehemaligen Temptation Island-Verführer zu fürchten. "Wenn er denkt, dass der Kampf ihm gehört, dann hat er sich geirrt", verdeutlichte der einstige Dschungelcamp-Kandidat siegessicher und ergänzte: "Das ist mein Moment. Denn dieser Kampf ist mein Befreiungsschlag."

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest, Influencer

RTL Eric Stehfest im Allstars-Dschungelcamp, August 2024

