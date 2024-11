Nach Klinik: Giovanni Zarrella meldet sich bei seinen Fans

Am Donnerstag musste Giovanni Zarrella (46) überraschend die Proben für "Die Giovanni Zarrella Show" abbrechen und sich in ärztliche Behandlung begeben. Laut den Informationen von Bild litt der Sänger unter starken Schmerzen aufgrund von Nierensteinen. Nun meldet sich der Moderator mit einem Selfie bei seinen Fans mit einem Gesundheits-Update zurück. "Vor allem die letzten 24 Stunden haben viel Kraft gekostet. Mental. Emotional. Körperlich", erklärte Giovanni in seiner Instagram-Story, doch ergänzte: "Ich habe einfach die besten Menschen um mich. Danke an alle. Jetzt ausruhen. Morgen ist ein neuer Tag." Nach der Nierenstein-Behandlung tankt er also noch mal Energie für seine Live-Show im ZDF heute Abend.

Bereits gestern hatte sich Giovanni bei seinen besorgten Fans gemeldet und versichert, dass die für Samstag geplante Show stattfinden wird. "Schönen guten Abend, liebe Grüße aus Göttingen von den Proben. Morgen ist die Show", betonte der Ehemann von Jana Ina Zarrella (47) auf Instagram.

Giovanni ist ein italienischer Musiker und Fernsehmoderator, der als Sänger der Band Bro'Sis bekannt wurde. Seit 2021 ist er Moderator von "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF. Im August 2005 heiratete er die brasilianische Moderatorin Jana Ina. Das Paar hat einen Sohn und eine Tochter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Giovanni Zarrella, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella, Februar 2024

Anzeige Anzeige