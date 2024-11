Sechs Single-Jahre: Ist Maite Kelly offen für neue Liebe?

In ihren Songs singt Maite Kelly (44) oft über das Thema "Liebe". Der Schlagerstar selbst ist allerdings seit sechs Jahren solo. Bekommt man da auch mal wieder das Bedürfnis, zu daten? Für das ehemalige Kelly Family-Mitglied scheint das eher schwierig – denn Dating sei heutzutage nicht mehr dasselbe, findet Maite. "Wenn man heute als Single einen anderen Single kennenlernt, sich sympathisch ist und sich auch noch riechen kann, dann ist das schon ein kleines Wunder", erklärt sie gegenüber schlager.de. Das sei aber kein Grund, die Liebe aufzugeben: "Mit der richtigen Person ist es möglich, sich zu öffnen." Diesen "kleinen Wundern" müsse man eine Chance geben.

Dennoch müsse sie genau abwägen, wem sie sich öffne. "Auch für eine starke Frau wie mich stellt sich immer wieder die Frage, inwieweit ich mich auf neue Menschen einlasse", meint Maite weiter. Dass man beim Dating auch enttäuscht werden kann, scheint die 44-Jährige aber nicht abzuschrecken. "Ich halte mich nicht an Enttäuschungen fest", stellt die Sängerin klar. Das sei auch einer der Gründe, warum sie heute so glücklich mit ihrem Leben sei. Hört sich ganz so an, als habe Maite nie aufgehört, an die große Liebe zu glauben.

Single ist Maite seit ihrer Trennung von dem Model Florent Michel Raimond (48). Die beiden waren von 2005 bis 2018 verheiratet. Aus der Ehe gingen drei Töchter hervor. Wie die "Es ist einfach passiert"-Interpretin verrät, sei das Verhältnis der beiden heute aber gut. Dank der richtigen Kommunikation würden Dinge wie Co-Parenting problemlos funktionieren, erklärt Maite. Das Thema "Liebe" begleite sie aber weiter – vor allem in der Musik. Davon komme Maite auch nur schwer los, wie sie gegenüber RTL verriet: "Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ein Album ohne das Thema 'Liebe' zu machen. Ich bin kläglich daran gescheitert. Die Liebe war schuld. An allem. Immer wieder. Ich komme nicht daran vorbei."

Anzeige Anzeige

Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Maite Kelly und Florent Raimond im Februar 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige