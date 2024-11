Vom Podcast zur Serie: "Zeit Verbrechen" erscheint auf RTL+

Der beliebte Podcast "Zeit Verbrechen" hat den Sprung auf die große Leinwand geschafft: Seit Kurzem ist die gleichnamige vierteilige Serie auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar. Den Episoden liegt jeweils eine Folge des erfolgreichen True-Crime-Podcasts zugrunde, der seit 2018 zahlreiche Hörer begeistert. Die Serie zum Audioformat feierte auf der Berlinale bereits Anfang des Jahres Premiere und wurde dort gleich mehrfach ausgezeichnet – darunter mit dem Schauspielpreis und dem Fernsehkrimipreis.

Einer der spannendsten Fälle der Miniserie wird direkt in der ersten Episode namens "Dezember" behandelt, die auf der Podcast-Folge "Bei Anruf Tod" basiert. Im Mittelpunkt steht die tragische Geschichte des 18-jährigen Tims, gespielt von Samuel Benito, der nach einem feuchtfröhlichen Abend mit Freunden im Club die Kontrolle verliert. Zu Fuß macht er sich auf den Weg nach Hause, wird dort jedoch nie ankommen. Sein späterer Tod wirft die bittere Frage auf, wer sein Schicksal hätte verhindern können: Sein Freundeskreis, die Polizei, die zuvor noch Kontakt zu ihm hatte, oder doch Fremde, die ihm in seiner Not keine Hilfe anboten?

Der Erfolg des Podcasts "Zeit Verbrechen", den monatlich über fünf Millionen Zuhörer gespannt verfolgen, liegt auch im authentischen Erzählstil begründet, mit dem Gerichtsreporterin Sabine Rückert und Wissenschaftsjournalist Andreas Sentker die Kriminalfälle beleuchten. Im Gespräch gelingt es beiden regelmäßig, die erschreckende Verbindung zwischen zunächst ganz alltäglichen Geschichten und letztendlich komplexen Verbrechen erlebbar zu machen. Die Berlinale-Auszeichnungen für die Serie unterstreichen die hochwertige Umsetzung des neuen Projekts und bestätigen ein weiteres Mal, dass das Genre True Crime einen wichtigen Platz im aktuellen Medienangebot eingenommen hat.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/C4ifMpnoH73/?img_index=1 Schauspieler Samuel Benito im März 2024

Anzeige Anzeige

Galuschka,Horst / ActionPress Sabine Rückert, Chefredakteurin der Zeit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige