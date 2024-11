Adele gibt letzte Konzerte vor großer Pause in ihrer Heimat

Vier Jahre ist es her, dass Welt-Star Adele Adkins (36) ein Konzert in ihrer Heimat Großbritannien spielte. Das soll sich aber bald ändern, wie eine Quelle im Gespräch mit The Mirror verrät: "Das Angebot steht, dass Adele endlich im Hotspur-Stadion [in Tottenham] auftreten kann, was schon seit Jahren ein großer Traum von ihr ist." Für die Sängerin sei das eine optimale Gelegenheit: Endlich mal wieder in ihrer Heimatstadt spielen und dann auch noch im Stadion ihrer Lieblingsfußballmannschaft. "Sie liebt den Verein und versucht, kein Spiel im Fernsehen zu verpassen. Die Möglichkeit, auf demselben Spielfeld zu singen, auf dem ihre Helden [...] jede Woche spielen, ist der perfekte Abschluss für die letzten zwei Jahre mit großen Shows in Las Vegas und Deutschland."

Es werden die vorerst letzten Shows der "Rolling in the Deep"-Interpretin sein, bereits im Juli kündigte sie an, nach ihren noch bevorstehenden Konzerten eine "große Pause" einlegen zu wollen. Bei ihrem Auftritt in München wurde sie bei dieser Verkündung richtig emotional. "Ich habe noch 10 Shows zu absolvieren, danach werde ich euch unglaublich lange nicht mehr sehen und euch in meinem Herzen behalten", sagte sie unter Tränen. In einem Interview mit dem ZDF erklärte sie die Gründe für ihren Entschluss: "Ich möchte für eine Weile andere kreative Dinge tun." Wie genau ihre Pläne aussehen, verriet die Sängerin jedoch noch nicht.

Ein Vorhaben, das aber wohl ganz oben auf ihrer Liste steht, ist ihre Hochzeit zu feiern – eine weitere große Ankündigung, die die Blondine bei einem ihrer Deutschland-Konzerte machte. Zwischen zwei Songs ergriff die 36-Jährige die Gelegenheit und präsentierte ihren gigantischen Verlobungsring dem jubelnden Publikum. "Ich würde euch gern heiraten, aber ich kann nicht, weil ich selbst bald heirate", sprach sie freudestrahlend ins Mikrofon.

Getty Images Adele, Sängerin

Promiflash Adele mit Verlobungsring auf dem Konzert in München

