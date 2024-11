Beim NFL-Spiel ausgepfiffen: Manuel Neuer bleibt ganz cool

München wurde für ein Sport-Großereignis auserkoren: In der Allianz-Arena gastiert die NFL, es geben sich die New York Giants und die Carolina Panthers die Ehre. Ein Match, das sich auch die deutschen Promis nicht entgehen lassen. Unter anderem ist Nationaltorwart Manuel Neuer (38) mit dabei – doch die Fans finden den Besuch des Fußballers offenbar gar nicht so toll. Als Manuel im Panthers-Trikot auf deren Trommel den Startschuss geben darf, wird er laut Bild von den Zuschauern laut ausgepfiffen. Ihn scheint das aber wenig zu stören. Er bleibt cool und winkt lachend in die Kamera.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Kicker des FC Bayern München bei einem Footballspiel auf deutschem Boden mit der Missgunst der Fans konfrontiert werden. 2022 spielten die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady (47) an der Spitze in München gegen die Seattle Seahawks. Natürlich waren auch hier Spieler des Rekordmeisters dabei. Als diese Mitte des zweiten Viertels auf der Leinwand vorgestellt wurden, hagelte es Pfiffe und Buhrufe aus dem Publikum. Damals wurde lediglich Thomas Müller (35) mit Applaus begrüßt. Eine richtige Begründung für die fehlende Begeisterung der Fans scheint es nicht zu geben – allerdings sind vermutlich nicht nur Unterstützer von Bayern im Stadion, sondern Fans aus ganz Europa.

Davon lassen sich die Promis aber nicht die Laune am Football nehmen. Der frisch in den DFB-Ruhestand getretene Manuel war auch diesmal nicht alleine auf der Tribüne. Mit ihm zusammen verfolgten Leroy Sané (28) und Jamal Musiala (21) das Spiel, ebenso wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57), Moderator Kai Pflaume (57) und Handball-Nationalspieler Juri Knorr (24). Und vor allem Letzterer scheint ein riesiger Fan zu sein. "Football ist ein cooler Sport und ich verfolge es in den letzten Jahren immer mehr und es gibt ein paar Parallelen zum Handball", freute sich der Rückraumspieler der Rhein-Neckar Löwen im Bild-Interview.

Getty Images Manuel Neuer im November 2023

Getty Images Juri Knorr beim Freundschaftsspiel Deutschland gegen Island, 2023

