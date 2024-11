Dieser Mann sorgt neuerdings für Jennifer Lopez' Sicherheit

Für einen Superstar wie Jennifer Lopez (55) gehört es dazu, tagtäglich von Sicherheitspersonal begleitet zu werden. Ein junger Mann scheint seit ihrer Trennung von Ben Affleck (52) aber neu an ihrer Seite zu sein, um ein Auge auf ihre Sicherheit zu werfen. In den vergangenen Wochen sah man sie kaum noch ohne den großen, breit gebauten und gut aussehenden Blondschopf. Seine Anwesenheit scheint die Sängerin in keinster Weise einzuschränken – ganz im Gegenteil: Daily Mail liegen mehrere Bilder vor, auf denen die Pop-Diva in Begleitung des Bodyguards zu sehen ist. Auf den neusten wird deutlich, dass ihr Verhältnis alles andere als distanziert ist: Der attraktive Mann reicht seiner Chefin aufmerksam die Hand und hilft ihr aus dem Auto. Die Sängerin ergreift diese vertraut und lächelt dabei verschmitzt.

Um wen genau es sich bei dem Leibwächter handelt, ist nicht bekannt. Eine Quelle bestätigte jedoch, dass er noch nicht lange zum Security-Team der Marry Me-Darstellerin gehört: "Er ist ein Neuzugang in ihrem Sicherheitsteam." Laut dem Insider sei er nicht der einzige: Seitdem J.Lo offiziell die Scheidung ihres Ex eingereicht hat, stellte sie mehrere neue Sicherheitsleute ein. Zu dem attraktiven Blondschopf scheint die "Hit The Floor"-Interpretin jedoch in kurzer Zeit ein besonderes Vertrauen aufgebaut zu haben.

Seit drei Monaten geht Jennifer nun offiziell als Single durchs Leben. Zumindest die Freunde des Popstars sollen der Meinung sein, dass die 55-Jährige sich langsam wieder ans Dating herantrauen sollte. Wie eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight verriet, wünsche sich Jennifers enges Umfeld sehr, dass sie nach der vierten gescheiterten Ehe endlich ihr persönliches Happy End findet. Ihr Ex könnte inzwischen schon einen Schritt weiter als seine Noch-Ehefrau sein: Erst vor wenigen Tagen wurde Ben zusammen mit einer mysteriösen Blondine gesichtet.

Getty Images Jennifer Lopez in London, November 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

