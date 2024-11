Ben Affleck mit mysteriöser Blondine am Privatjet gesichtet

Nanu, wer ist denn die Blondine an Ben Afflecks (52) Seite? Seit seiner Trennung von Jennifer Lopez (55) geht der Schauspieler offiziell als Single durchs Leben. Nun wurde er aber in Gesellschaft einer unbekannten Dame gesichtet. Aufnahmen, die Bild vorliegen, zeigen den Hollywoodstar am Van Nuys Airport in Los Angeles. In Winterjacke und mit Vollbart steigt er vor einem Privatjet aus seinem Auto. Mit dabei: eine sichtlich gut gelaunte Frau. Die Unbekannte lud zwei große Einkaufstüten aus dem Kofferraum, plauderte mit dem Personal und machte sich gemeinsam mit dem "The Flash"-Darsteller auf den Weg zum Flieger.

Die zwei wirkten sehr vertraut, ist sie etwa Bens neue Flamme? Wie nah sich die beiden wirklich stehen, ist auf den Aufnahmen nicht zu erkennen – die Begleiterin aufgrund der Bildqualität nicht zu identifizieren. Eine Vermutung wurde jedoch von US-Medien bereits aufgestellt: Tatsächlich könnte die gut gelaunte Dame Gigi Fouquet, die Assistentin des Filmstars, sein. Mit ihr versteht sich der 52-Jährige schon immer besonders gut – in der jüngsten Vergangenheit sah man sie immer öfter an seiner Seite. Ob ihr Verhältnis trotz der Scheidung von J.Lo weiterhin rein beruflicher Natur ist, ist nicht bekannt.

Ob Ben aber schon wieder den Kopf für eine neue Romanze hat? Nach zwei Jahren Ehe und reichlich Spekulationen über eine mögliche Krise reichte die "Jenny From The Block"-Interpretin im August dieses Jahres die Scheidung von ihrer Jugendliebe ein. Die beiden waren bereits in den frühen 2000er-Jahren ein Paar. 17 Jahre lang lebten sie getrennt, bevor sie 2021 ein Liebes-Comeback feierten.

Getty Images Ben Afleck im März 2018

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, September 2021

