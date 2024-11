Experte meint: Mick Schumachers Formel-1-Karriere ist vorbei

Mick Schumacher (25) bekam keine Chance, in der kommenden Formel-1-Saison zu starten. Bedeutet das nun etwa, dass der Sohn von Rennfahrer-Legende Michael Schumacher (55) den Traum von der Formel 1 ganz an den Nagel hängen muss? Wenn es nach dem Experten Christian Danner geht, lautet die Antwort Ja. "Seine Formel-1-Karriere ist vorbei. Er ist drei Jahre hintereinander kein Stammfahrer. Das ist zu lang!", meint der ehemalige Profi-Rennfahrer im Interview mit Bild bestimmt. Weiter erklärt er, dass Mick sich jetzt langsam über einen alternativen Weg Gedanken machen muss: "Er muss über den Tellerrand schauen [...]. Denn es gibt viele großartige Möglichkeiten. Zum Beispiel die IndyCar."

Eine Chance in der Formel 1 wird Mick wohl nicht mehr bekommen. Die nächste Möglichkeit wäre erst wieder 2026, doch dort gibt es eine Änderung, die dem 25-Jährigen so oder so einen Strich durch die Rechnung machen wird. Die Rennställe werden nämlich eine neue Generation Autos einführen, die er nicht kennt. Und dabei wäre das Talent durchaus da gewesen, findet der Weltmeister von 1996 Damon Hill (64). "Er hat immer wieder sein Potenzial aufblitzen lassen, aber nicht konstant genug. Mick ist ein solider Pilot, nur leider keiner, der Siege und Titel einfährt", erklärt Schumis ehemaliger Kontrahent dem Magazin.

Dass Mick in diesem Jahr keine Gelegenheit bekommt, für die Formel 1 zu fahren, entschied sich vergangenen Mittwoch. Bis dahin waren noch zwei freie Plätze verfügbar. Den vorletzten vergab der Rennstall Sauber an den Brasilianer Gabriel Bortoleto. Jetzt wird nur noch das Team von Racing Bulls unter dem Dach von Red Bull einen Fahrer benennen – dort spielt Mick aber keine Rolle. Sauber-Geschäftsführer Mattia Binotto erklärte seine Entscheidung gegenüber FAZ: Der Sportler sei sicher auch "eine gute Wahl" gewesen, aber "manchmal müsse man Entscheidungen treffen". "Ich kenne ihn sehr gut aus der Vergangenheit und ich kenne seine Stärken und vielleicht auch seine Schwächen", meinte Mattia.

Getty Images Mick Schumacher, April 2023

Instagram / mercedesamgf1 Mick Schumacher beim Goodwood Festival of Speed 2023

