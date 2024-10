Bekommt Mick Schumacher doch ein Formel-1-Cockpit für 2025?

Ein letzter, letzter Platz ist frei! Für die kommende Formel-1-Saison 2025 ist noch genau ein Cockpit im Team Sauber Motorsport zu vergeben – und genau das soll nun vielleicht Mick Schumacher (25) bekommen. Micks großer Traum von einem festen Platz in der Königsklasse des Motorsports war eigentlich bereits zerplatzt, doch wie der Teamchef Mattia Binotto jetzt im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausplauderte, scheint es wieder Hoffnung für den Sohn von Michael Schumacher (55) zu geben. "Wir ziehen ihn als potenziellen Fahrer in Betracht. Er steht auf unserer Liste", verriet der einstige Ferrari-Teamchef und erklärte: "Er ist ein sehr konstanter und insgesamt schneller Fahrer, ein Teamplayer, der hart arbeitet."

Trotz des vielen Lobs sei Mattia sich auch darüber im Klaren, dass an den Fähigkeiten des 25-Jährigen noch gefeilt werden könne. "Auf manchen Strecken braucht er ein paar Versuche mehr, um die schnellste Runde zu fahren", merkte Mattia an. Dennoch sei Mick "ein toller Kerl" und daher eine gute Option für den zweiten Sitz neben Nico Hülkenberg (37). "Man muss die Fahrer nicht nur danach beurteilen, wie schnell sie sind, sondern auch nach ihrer Einstellung", stellte der 54-Jährige klar. Abgesehen von Mick erhofft sich auch der langjährige Rennfahrer Valtteri Bottas den letzten freien Platz in der Startaufstellung. Noch vor November soll eine finale Entscheidung über die Besetzung des Sauber-Rennstalls fallen. Davor müssen Mattia und sein Team aber eine essenzielle Frage beantworten: "Wollen wir einen erfahrenen Piloten, jemanden, der uns kurzfristig dabei hilft, uns zu verbessern und weiterzuentwickeln? Oder einen Rookie, der unseren Weg über viele Jahre mitgehen wird?"

Mick gab in der Saison 2021 sein Debüt als Formel-1-Fahrer für das Team Haas, wo er bis 2022 als Stammfahrer unter Vertrag stand. Seit 2023 ist der Motorsportler als Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes verpflichtet und verbringt die meiste Zeit abseits der Formel-1-Rennstrecke. Für Mick würde mit dem Cockpit bei Sauber vermutlich ein großer Traum in Erfüllung gehen, den er nur zu gerne mit seinem berühmten Papa teilen würde. "Ich glaube, dass Papa und ich uns jetzt auf eine andere Art und Weise verstehen würden – einfach, weil wir in einer ähnlichen Sprache sprechen, diese Motorsportsprache", gab der Sohn des siebenfachen Weltmeisters in der Netflix-Dokumentation "Schumacher" preis.

Getty Images Mattia Binotto, Teamchef von Sauber Motorsport

Instagram / mickschumacher Mick und Michael Schumacher

