Fast 20 Jahre Ehe: Tim Allen plaudert Liebesgeheimnis aus

Tim Allen (71) und seine Frau Jane Hajduk sind seit 2006 verheiratet. Nun haben sie die Geheimnisse ihrer langjährigen Ehe gelüftet. In einem Interview mit dem US-Magazin People erzählten der Schauspieler und seine Frau, dass sie seit Kurzem ein neues gemeinsames Hobby für sich entdeckt haben: Sie gehen zusammen zum Stretching. "Wir besuchen ein kleines Stretch-Studio und frühstücken danach", verriet Jane. Durch diese gemeinsame Aktivität halten sie nach eigenen Aussagen ihre Liebe frisch und stärken gleichzeitig Körper und Geist.

Doch das ist noch nicht alles: Die beiden kommunizieren auch intensiv miteinander und sind in Freundschaft miteinander verbunden. "Wir reden", erklärte Jane in diesem Zusammenhang als weiteren Schlüssel zu ihrer glücklichen Ehe. Ihr Mann fügte hinzu: "Das stimmt, wir reden. Das tun wir. Und wir sind gute Freunde." Die gemeinsame Zeit beim Dehnen scheint darüber hinaus nicht nur ihre Verbundenheit, sondern auch ihr Wohlbefinden zu stärken. "Ich kann tatsächlich aufrecht stehen", scherzte Tim, woraufhin Jane ergänzte: "Es ist großartig. Es fühlt sich einfach an, als würde man etwas Großartiges für seinen Körper tun."

Tim und Jane sind seit 2001 ein Paar und haben 2006 in Grand Lake, Colorado, im engsten Familienkreis geheiratet. Bei der intimen Zeremonie unter freiem Himmel war auch Tims Tochter Katherine aus seiner ersten Ehe mit seiner College-Liebe Laura Deibel anwesend. Aus der Ehe mit Jane entstammt die gemeinsame Tochter Elizabeth, die 2009 geboren wurde. Die Familie legt großen Wert auf Zusammenhalt und verbringt gerne Zeit miteinander. Tim erzählte einmal, wie wichtig ihm die gemeinsamen Abendessen sind, bei denen alle zusammenkommen und den Tag Revue passieren lassen. "Familie ist das Zentrum meines Lebens", sagte er in einem früheren Interview mit dem Magazin. Jane und er teilen somit nicht nur ihre Leidenschaft für das Schauspiel, sondern auch für gemeinsame Aktivitäten, die sie näher zusammenbringen und ihre Beziehung stärken.

John Sciulli / Getty Images for G'Day Australia Tim Allen, Schauspieler

Getty Images / Pascal Le Segretain Tim Allen und Jane Hajduk bei der Vanity Fair Oscar Party 2016

