Für diese Dinge ist Giovanni Zarrella seinen Eltern dankbar

Giovanni Zarrella (46) ist schon seit vielen Jahren aus der deutschen Musik- und Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Das Entertainer-Gen und die Affinität für Musik liegen ihm im Blut – obwohl seine Eltern es nie zu ihrem Beruf gemacht haben. Trotzdem ist sich der Sänger sicher, dass sie maßgeblich zu seinem Erfolg beigetragen haben, wie er im Gespräch mit Bild verrät: "Meine Eltern waren und sind meine Vorbilder." Clementina und Bruno Zarrella seien in jeglicher Lebenssituation für ihn und seine Geschwister dagewesen: "Wir hatten nie das Gefühl, nicht beschützt oder behütet zu sein. Und trotzdem gaben sie uns die Möglichkeit, zu wachsen und das zu machen, was wir am besten können."

Die Eltern von Giovanni, Bruder Stefano (33) und Schwester Maria hätten ihnen nie vorgeschrieben, was einmal aus ihnen werden soll. "Sie gaben uns die Möglichkeit, zu wachsen und das zu machen, was wir am besten können", erzählt der 46-Jährige und fügt hinzu: "Sie unterstützen bedingungslos und zeigen uns jeden Tag, wie sehr sie uns lieben." Seine Eltern führten eine eigene Pizzeria, ihr Ältester hatte aber andere Pläne für seine Zukunft. "Sie haben meinen Wunsch, Sänger und Tänzer werden zu wollen, ernst genommen. Das ist nicht selbstverständlich, und auch dafür bin ich meinen Eltern bis heute dankbar."

Mama und Papa Zarrella sind wohl die größten Fans ihres Sohnes. Auch bei seiner Die Giovanni Zarrella Show am vergangenen Samstag feierten sie im Publikum. Wie der Rest seiner Fans waren wohl auch sie erleichtert, dass Giovanni wie geplant seinen Auftritt durchziehen konnte. Einen Tag vor dem Spektakel wurden besorgniserregende Meldungen über seinen Gesundheitszustand veröffentlicht. Laut Bild litt der Sänger unter starken Schmerzen aufgrund von Nierensteinen. Am Morgen seiner Sendung meldete sich Giovanni aber via Social Media zu Wort, und gab Entwarnung.

Instagram / mariazarrella80 Giovanni Zarrella mit Schwester Maria und Bruder Stefano

Getty Images Giovanni Zarrella, Sänger

