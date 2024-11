Insider sicher: Brad Pitt und Ines werden lange happy sein

Brad Pitt (60) scheint mit seiner Ines de Ramon (31) glücklicher denn je zu sein. Knapp zwei Jahre gehen die beiden nun schon gemeinsam durchs Leben – im Februar dieses Jahres zogen sie sogar zusammen. Die zwei sollen so gut zueinander passen, dass ihnen nahestehende Personen überzeugt davon sind, dass die beiden noch lange Zeit "unglaublich glücklich" sein werden. So verrät eine Quelle in einem aktuellen Interview gegenüber People, dass die beiden auf ganzer Linie ein tolles Paar und "die größten Unterstützer des jeweils anderen" sind.

Der Schmuckdesignerin sei bewusst, wie wichtig dem Schauspieler seine Arbeit ist. Auch wenn er dafür oft verreisen muss, wie für seinen aktuellen Film, der in der Wüste von Mexiko gedreht wird: "Sie unterstützt ihn voll und ganz und weiß, wie wichtig dieses Projekt für ihn ist." Auch mal Zeit getrennt voneinander zu verbringen, sei in ihrer Beziehung kein Problem. "Ines liebt es, unabhängig zu sein und genießt es, sich mit ihren Freunden in L.A. zu treffen. Sie nutzt diese Zeit, um Energie zu tanken", erklärt der Insider und fügt hinzu: "Außerdem liebt sie es, wie zielstrebig [Brad] ist." Sowohl die 31-Jährige als auch der Hollywoodstar seien auf einer Wellenlänge: "Sie schätzen das Gleichgewicht, das sie gefunden haben."

Was als eine lockere Romanze begann, ist inzwischen eine ernsthafte Beziehung geworden. Schon eine Weile wird gemunkelt, ob der Ex-Mann von Angelina Jolie (49) plant, den nächsten Schritt mit seiner Liebsten zu wagen. "Es gibt Gerüchte, dass Brad ihr diesen Sommer einen Heiratsantrag machen will. Es könnte jederzeit passieren", plauderte bereits vor einigen Monaten eine Quelle gegenüber OK! aus. Ob an diesen Spekulationen etwas dran war und der 60-Jährige Ines still und heimlich die Frage aller Fragen gestellt hat, ist bisher noch nicht bekannt.

Getty Images Brad Pitt im September 2024

Getty Images Brad Pitt und Ines De Ramon bei den Filmfestspielen in Venedig

