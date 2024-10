Brad Pitt und Ines De Ramon planen ihre gemeinsame Zukunft

Wird es etwa ernst bei Brad Pitt (60) und Ines De Ramon (31)? Schon seit 2022 sollen sich die beiden daten. Ihre Beziehung hatten sie zunächst aus der Öffentlichkeit herausgehalten – inzwischen ist der Schauspieler aber immer öfter an der Seite der hübschen Brünetten zu sehen. Scheinbar sollen sie sogar schon zusammenwohnen und "ernsthafte Pläne für ihre gemeinsame Zukunft schmieden". Wie eine Quelle gegenüber People verriet: "Es begann als eine lustige und lockere Beziehung, aber nachdem sie zusammengezogen sind, haben sie gemerkt, dass sie etwas Besonderes haben."

Auch der Arbeitsalltag des Paares passe wunderbar zusammen. Die Schmuckdesignerin habe kein Problem hat, dass der 60-Jährige wegen seines Jobs oft unterwegs sei: "[Brad] ist dankbar, dass Ines auch gerne reist und ihn bei der Arbeit begleiten kann." Laut dem Insider sei die 31-Jährige genau die Frau, die der "Inglourious Basterds"-Darsteller an seiner Seite brauche. "Sie ist eine großartige Person. Sie ist entspannt, pflegeleicht und macht kein Drama", beschreibt er die Beauty und fügt hinzu: "Brad liebt so viele Dinge an ihr. Sie ist großartig für ihn." Bereits vor einigen Monaten behauptete eine Quelle gegenüber OK! Magazine, dass zumindest Brad bereit dafür sei, mit seiner Liebsten den nächsten Schritt zu gehen: "Es gibt Gerüchte, dass Brad ihr in diesem Sommer einen Heiratsantrag machen will. Es könnte jederzeit passieren."

Was wohl seine Ex-Frau Angelina Jolie (49) und die gemeinsamen Kinder zu den vermeintlichen Plänen des Hollywoodstars sagen? Weder zu der Mutter seiner Kids noch zu ihnen selbst hat Brad im Moment das beste Verhältnis. Seine Tochter Shiloh soll sich inzwischen sogar dazu entschieden haben, den Namen ihres Vaters nicht mehr tragen zu wollen. Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, wurde dem Antrag der US-Amerikanerin auf eine Namensänderung bereits im August dieses Jahres stattgegeben – die 18-Jährige trägt demnach nun den Nachnamen ihrer Mutter.

ZUMAPRESS.com / MEGA Brad Pitt und Ines de Ramon im September 2024

ROBYN BECK / Staff Brad Pitt mit Pax, Shiloh und Maddox, Dezember 2014

