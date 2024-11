Jennifer Lopez' Selfcare-Routine für entspannte Feiertage

Jennifer Lopez (55) hat sich für die Feiertage ein klares Ziel gesetzt: Balance. Trotz der stressigsten Zeit des Jahres hält sie an ihrer Routine fest, wie sie People jetzt verriet. Zwischen der Promotion ihres kommenden Films "Unstoppable", der im Dezember in die Kinos kommt, und der Entwicklung neuer Produkte für ihre Marke JLo Beauty, finde sie abends Zeit für sich selbst. Nachdem ihre Kinder im Bett sind, genieße sie ruhige Abende mit Gesichtsmasken und ihrer Lieblings-TV-Show, "The Great British Baking Show".

"Ich glaube nicht, dass es eine arbeitsreichere Zeit im Jahr gibt als die Feiertage, aber selbst während einer stressigen Zeit versuche ich, meine Routine beizubehalten", erzählte die Schauspielerin. Für sie bedeutet das, auch dann auf Hautpflege zu achten, wenn sie müde sei, und sich Zeit für regelmäßiges Training zu nehmen, um ihre Energie aufrechtzuerhalten. Ebenso wichtig seien für sie ruhige Momente der Entspannung, in denen sie mit Achtsamkeit und kurzen Meditationen zur Ruhe komme. Gerade in dieser festlichen, aber hektischen Jahreszeit gönne sie sich selbst kleine, aber bewusste Pausen. Jennifer betonte außerdem, wie wichtig ihr eine tiefere Verbindung zu sich selbst und Gott sei, um für ihre Liebsten da zu sein und gleichzeitig kreativ zu wachsen.

Besonders freue sich die Sängerin auf die Feiertage, die sie mit ihren Kindern und ihrer Familie, die von der amerikanischen Ostküste anreise, verbringen wird. Für Jennifer, die kürzlich die Scheidung von Ben Affleck (52) einreichte, seien die Feiertage eine besondere Zeit, um mit ihren Schwestern zusammenzukommen und schöne Erinnerungen zu schaffen. "Ich liebe die ganze Dekoration und die heiße Schokolade und die Musik und das Essen, und ich bin einer von den Menschen, die mit all diesen Dingen wirklich versuchen, für ihre Kinder ein Märchen zu erschaffen", schwärmte die Sängerin.

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Dezember 2023

