So geht Jennifer Lopez mit dem Hate nach Trennung von Ben um

Jennifer Lopez (55) hat nach ihrer Trennung von Ben Affleck (52) offen über die verletzenden Kommentare gesprochen, die ihr in den sozialen Medien entgegenschlugen. Die Sängerin und Schauspielerin erzählte, wie ihr "gesamtes verdammtes Leben im Sommer explodierte" und wie sie damit umging. In einem Gespräch mit der Komikerin Nikki Glaser (40) für das Magazin Interview erklärte Jennifer, dass sie sich nach Einreichung der Scheidung am zweiten Jahrestag im August vielen negativen Kommentaren ausgesetzt sah und die Menschen ihr die Schuld für das Ehe-Aus geben wollten.

Sie erklärte jedoch, dass sie gelernt habe, diese Negativität auszublenden. "Ich weiß, dass alles, was über mich geschrieben und gesagt wird, und all die Mutmaßungen darüber, wer ich als Person bin, nicht der Wahrheit entsprechen", sagte sie im Interview. Da sie schon lange eine Person des öffentlichen Lebens ist, lasse sie solche Dinge überhaupt nicht mehr an sich heran. Wichtig ist für sie, wie sie selbst und ihr Umfeld sie wahrnehmen. "Ich weiß, dass ich ein guter Mensch bin. Ich weiß, dass ich eine gute Mutter bin. Ich weiß, wer meine Freunde sind. Ich weiß, dass meine Freunde wissen, wer ich bin, meine Mutter, mein Vater, all das."

Doch so selbstbewusst sie auch ist, gibt es Kommentare, die sie treffen. "Versteht mich nicht falsch. Wenn ich etwas sehe, das sehr verletzend ist – ich bin nicht aus Teflon." Wenn so etwas passiert, konzentriert sie sich auf die wichtigen und schönen Dinge im Leben, sodass die Kommentare sie nicht mehr interessieren. "Ich liebe es, zu singen. Ich liebe es, zu tanzen. Ich liebe es, zu schauspielern. Ich liebe es, zu unterhalten. Ich liebe es, etwas zu erschaffen", führt sie weiter aus. Sie vermutet, dass hinter solchen Hasskommentaren Menschen stecken, die in ihrem eigenen Leben nicht glücklich sind. Sie kennen Jennifer gar nicht, aber hassen sie einfach, um zu hassen. Deshalb halte sie in schweren Zeiten ihren Kopf hoch, erinnert sich daran, was die Wahrheit ist und hält es mit einem Zitat aus Findet Nemo: "Schwimm einfach weiter."

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Getty Images Jennifer Lopez, September 2024

