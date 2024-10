Krasses Programm: Mark Wahlberg zeigt seinen Waschbrettbauch

Ihn hat der Fitness-Wahn gepackt: Mark Wahlberg (53) präsentiert sich im Netz seit Längerem superfit. Seine Trainingseinheiten hält der Schauspieler immer wieder für seine Fans auf Instagram fest – egal ob Klimmzüge oder Gewichte stemmen – und zeigt auch gleich die krassen Ergebnisse der harten Work-outs. Seine Arme und Beine können sich sehen lassen, doch besonders stolz scheint der "Ted"-Darsteller auf seinen beachtlichen Waschbrettbauch zu sein. In einem aktuellen Video auf der Plattform hebt er zum Beweis sogar sein Shirt und präsentiert die Muckis. Sein Motto? "Bleib in Form, um nicht in Form kommen zu müssen", schreibt er dazu. Außerdem verrät er weiter, dass er schon um drei Uhr morgens aufsteht, um vier Uhr bereits im Gym zu stehen!

Seine Leidenschaft für die Fitness scheint mittlerweile auch auf seine Sprösslinge übergesprungen zu sein. Erst vor einigen Monaten teilte der mehrfache Vater einen Schnappschuss mit seinem ältesten Sohn Michael. Dabei standen sie Seite an Seite im Fitnessstudio – oberkörperfrei! Sie haben die Arme erhoben und flexen ihre Muskeln für die Kamera. Dabei konnte man erkennen, dass auch Michael auf dem besten Weg ist, ein echter Muskelprotz zu werden. Das scheint auch an dem Schauspieler nicht vorbeigegangen zu sein, denn er kommentierte das Bild mit: "Dieser Kerl überholt mich bald."

Mark ist ein Familienmensch. Zusammen mit seiner Frau Rhea Durham (46) hat er neben Michael noch drei weitere Kids: Brendan, Grace und Ella. Immer wieder teilt er einige Eindrücke aus dem gemeinsamen Leben und beweist, dass auch Hollywood-Stars wie er einen ganz normalen Alltag durchmachen. Besonders, weil seine jüngeren Kinder noch im Teenager-Alter stecken. Wie er in der "The Ellen DeGeneres Show" verriet, wollte seine jüngste Tochter nicht einmal mit ihm auf ihrem Schulball tanzen. "Ich habe keinen einzigen Tanz bekommen", beschwerte er sich damals scherzhaft und schilderte die genauen Worte seiner Tochter Grace: "Dad, wenn du mich blamierst, werde ich nie wieder mit dir reden."

Anzeige Anzeige

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg und Sohn Michael Wahlberg

Anzeige Anzeige